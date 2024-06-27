Вялая игра Англии и Франции, промахи знаменитых форвардов. Огорчения чемпионата Европы

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вчера, 17:57

Саутгейт и Дешам слышат о себе много нового.

Скучный футбол фаворитов

Сочувствуем всем, кому по роду службы пришлось пересматривать поединки Англии в поисках тактических нюансов. Как минимум это аналитики из тренерского штаба Словакии, следующего соперника. Саутгейт невероятно осторожный человек. Похоже, есть комплексы. Один из-за промаха в серии пенальти с немцами на Евро-1996. Это был домашний турнир для Англии. Теперь тревоги Саутгейта вылились в три унылых матча сборной Англии. Забили два мяча, а по качеству моментов уступили сборной Польши. Фоден, Сака и Беллингем сыграли на групповом этапе очень плохо. В плей-офф надо исправляться, хотя британцам будет непросто переключиться. Саутгейт свято верит, что проблема в центре поля. Но левый фланг и решение играть без Палмера – ещё две беды странной сборной Англии. С подобным футболом или берешь кубок, или потом над тобой издеваются годами. Разумеется, Саутгейта уволят, если быстро вылетит в плей-офф. Дешама тоже не поблагодарят, если Франция не начнет играть ярче. Пока получается у двух хавбеков – Рабьо и Канте, но не получается почти у всех остальных футболистов. Ничья с Польшей отправила Францию в сетку плей-офф к Бельгии, Португалии, Германии и Испании. Вместо удобного расклада досталось смертельное расписание.

Беззубая игра снайперов топ-5

Прямо эпидемия. Крупный парень Лукаку смешно промахивается не только в футболке сборной Бельгии. В составе «Ромы» у него тоже не всегда идеальная меткость. Но Кейн – обладатель «Золотой бутсы», Довбик – лучший снайпер Ла Лиги, Тюрам, Беллингем и Фоден – результативные футболисты из топ-5, не показали себя у чужих ворот. Некоторые большие снайперы не доехали на Евро-2024 — например, Холанд. Другие просто представляют иные конфедерации, как Лаутаро Мартинес. Но даже Мбаппе, автор неприличного количества голов за ПСЖ в Лиге 1, не показал себя на чемпионате Европы накануне переезда в «Реал». Килиан сломал себе нос – попал головой в плечо сопернику. Забил с пенальти, но единственный мяч после трех туров не был целью знаменитого нападающего. Самые грозные нападающие себя не показали. Зато три мяча и ассист на счету грузинского француза Жоржа Микаутадзе. Вот парень из «Меца» впечатлил искренним футболом.

Автоголы как эпидемия на Евро

У лучшего снайпера Евро-2024 три забитых мяча, а в свои ворота набили 7 голов. В поединках против Португалии сразу два автогола. По одному подарку получили Австрия, Шотландия, Франция, Хорватия и Испания. В историю войдет автогол из-за штрафной в исполнении турецкого защитника Самета Акайдина. Не услышал подсказку голкипера, отдал передачу в створ ворот. Подножки себе ставили многие. Иногда автоголы были невероятно важными. Голландец Мален забил в свои ворота в поединке Австрии и Нидерландов. И для его команды всё завершилось поражением. В итоге Куману повезло, ведь в плей-офф сыграет с Румынией. А если пройдет дальше, то встретит победителя пары Австрии и Турции. Но им рано обольщаться. С таким неоднозначным футболом и эпидемией автоголов можно глупо пропустить и вылететь. На последних двух Евро мячей в свои ворота стало заметно больше. Если постараются, то побьют рекорд Евро-2020, когда собрали 11 автоголов.

Благотворительная таблица

Формат не очень нравится из-за одного нюанса. 24 сборных — хорошая идея, но таблица третьих мест – плохая история. Можно набрать меньше баллов, чем соперник из другой группы, но оказаться в плей-офф. Словения взяла три пункта в ужасно скучной группе, где никто не спешил побеждать. И вышла в плей-офф, хотя сборная Украины, которая набрала 4 очка, едет домой. Команда Реброва смело сыграла против Бельгии и обыграла Словакию. Статистически редко в плей-офф не попадают с четырьмя очками, но важно подчеркнуть несовершенство системы с общей таблицей для третьих мест. Приятно за Грузию, но у них 4 очка. А вот Словакия, которая сыграла удобную для них ничью с Румынией 1:1, не заслужила комплиментов после третьей строчки. Понятно, что с 24 участниками сложно выдумать более справедливый формат, но огорчение очевидное. Пора подумать о турнире с 32 командами и стандартным форматом с выходом для первого и второго мест?

Драки и провокации фанатов

Оскорблять тоже надо уметь. Нельзя переступать моральные линии. Но албанец Даку из «Рубина» поддержал фанатов своей сборной и получил дисквалификацию. Хорватские фанаты тоже не выбирали слова, обзывая сербов. Три команды вылетели, больше обзывать друг друга не смогут. Драк с их участием тоже не будет. Как обычно, англичане и сербы отличались желанием встретить потасовку в одном из немецких городов. Безопасность обеспечена на среднем уровне. Видать, местная немецкая полиция не привыкла к жесткой работе, зевают во многих случаях. Главное, чтобы никого не покалечили, а обычные стычки можно разнять. Огорчает факт, что потасовок хватало. Не только дурачились, ломая итальянское спагетти или французский багет. Вот такие «конфликты» фанатов нужны – поднимают друг другу настроение. Швейцарцам надо перед матчем с Италией заказывать пиццу с ананасом – так проще всего вызвать у фанатов «Скуадры» приступ показательного, но немного шуточного «гнева».

Невыход в плей-офф Модрича