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Вялая игра Англии и Франции, промахи знаменитых форвардов. Огорчения чемпионата Европы

вчера, 17:57
Саутгейт
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Лукаку Ромелу
Лукаку Ромелу
Нападающий
Модрич Лука
Модрич Лука
Полузащитник

Саутгейт и Дешам слышат о себе много нового.

Скучный футбол фаворитов

Сочувствуем всем, кому по роду службы пришлось пересматривать поединки Англии в поисках тактических нюансов. Как минимум это аналитики из тренерского штаба Словакии, следующего соперника. Саутгейт невероятно осторожный человек. Похоже, есть комплексы. Один из-за промаха в серии пенальти с немцами на Евро-1996. Это был домашний турнир для Англии. Теперь тревоги Саутгейта вылились в три унылых матча сборной Англии. Забили два мяча, а по качеству моментов уступили сборной Польши. Фоден, Сака и Беллингем сыграли на групповом этапе очень плохо. В плей-офф надо исправляться, хотя британцам будет непросто переключиться. Саутгейт свято верит, что проблема в центре поля. Но левый фланг и решение играть без Палмера – ещё две беды странной сборной Англии. С подобным футболом или берешь кубок, или потом над тобой издеваются годами. Разумеется, Саутгейта уволят, если быстро вылетит в плей-офф. Дешама тоже не поблагодарят, если Франция не начнет играть ярче. Пока получается у двух хавбеков – Рабьо и Канте, но не получается почти у всех остальных футболистов. Ничья с Польшей отправила Францию в сетку плей-офф к Бельгии, Португалии, Германии и Испании. Вместо удобного расклада досталось смертельное расписание.

Беззубая игра снайперов топ-5

Прямо эпидемия. Крупный парень Лукаку смешно промахивается не только в футболке сборной Бельгии. В составе «Ромы» у него тоже не всегда идеальная меткость. Но Кейн – обладатель «Золотой бутсы», Довбик – лучший снайпер Ла Лиги, Тюрам, Беллингем и Фоден – результативные футболисты из топ-5, не показали себя у чужих ворот. Некоторые большие снайперы не доехали на Евро-2024 — например, Холанд. Другие просто представляют иные конфедерации, как Лаутаро Мартинес. Но даже Мбаппе, автор неприличного количества голов за ПСЖ в Лиге 1, не показал себя на чемпионате Европы накануне переезда в «Реал». Килиан сломал себе нос – попал головой в плечо сопернику. Забил с пенальти, но единственный мяч после трех туров не был целью знаменитого нападающего. Самые грозные нападающие себя не показали. Зато три мяча и ассист на счету грузинского француза Жоржа Микаутадзе. Вот парень из «Меца» впечатлил искренним футболом.

Автоголы как эпидемия на Евро

У лучшего снайпера Евро-2024 три забитых мяча, а в свои ворота набили 7 голов. В поединках против Португалии сразу два автогола. По одному подарку получили Австрия, Шотландия, Франция, Хорватия и Испания. В историю войдет автогол из-за штрафной в исполнении турецкого защитника Самета Акайдина. Не услышал подсказку голкипера, отдал передачу в створ ворот. Подножки себе ставили многие. Иногда автоголы были невероятно важными. Голландец Мален забил в свои ворота в поединке Австрии и Нидерландов. И для его команды всё завершилось поражением. В итоге Куману повезло, ведь в плей-офф сыграет с Румынией. А если пройдет дальше, то встретит победителя пары Австрии и Турции. Но им рано обольщаться. С таким неоднозначным футболом и эпидемией автоголов можно глупо пропустить и вылететь. На последних двух Евро мячей в свои ворота стало заметно больше. Если постараются, то побьют рекорд Евро-2020, когда собрали 11 автоголов.

Благотворительная таблица

Формат не очень нравится из-за одного нюанса. 24 сборных — хорошая идея, но таблица третьих мест – плохая история. Можно набрать меньше баллов, чем соперник из другой группы, но оказаться в плей-офф. Словения взяла три пункта в ужасно скучной группе, где никто не спешил побеждать. И вышла в плей-офф, хотя сборная Украины, которая набрала 4 очка, едет домой. Команда Реброва смело сыграла против Бельгии и обыграла Словакию. Статистически редко в плей-офф не попадают с четырьмя очками, но важно подчеркнуть несовершенство системы с общей таблицей для третьих мест. Приятно за Грузию, но у них 4 очка. А вот Словакия, которая сыграла удобную для них ничью с Румынией 1:1, не заслужила комплиментов после третьей строчки. Понятно, что с 24 участниками сложно выдумать более справедливый формат, но огорчение очевидное. Пора подумать о турнире с 32 командами и стандартным форматом с выходом для первого и второго мест?

Драки и провокации фанатов

Оскорблять тоже надо уметь. Нельзя переступать моральные линии. Но албанец Даку из «Рубина» поддержал фанатов своей сборной и получил дисквалификацию. Хорватские фанаты тоже не выбирали слова, обзывая сербов. Три команды вылетели, больше обзывать друг друга не смогут. Драк с их участием тоже не будет. Как обычно, англичане и сербы отличались желанием встретить потасовку в одном из немецких городов. Безопасность обеспечена на среднем уровне. Видать, местная немецкая полиция не привыкла к жесткой работе, зевают во многих случаях. Главное, чтобы никого не покалечили, а обычные стычки можно разнять. Огорчает факт, что потасовок хватало. Не только дурачились, ломая итальянское спагетти или французский багет. Вот такие «конфликты» фанатов нужны – поднимают друг другу настроение. Швейцарцам надо перед матчем с Италией заказывать пиццу с ананасом – так проще всего вызвать у фанатов «Скуадры» приступ показательного, но немного шуточного «гнева».

Невыход в плей-офф Модрича

Чехия, Сербия и Польша выступили неудачно, но славянское трио дополняют хорваты, которые по статусу значительно выше. Поколение Модрича рассчитывало иначе проститься с большим футболом. Вместо этого показали желание владеть мячом без понимания работы в финальной трети. Классных форвардов Хорватии жестко не хватает. Также постарели полузащитники. Соперникам стало проще навязывать борьбу, даже когда речь о парнях из сборной Албании. Италия в итоге сумела сравнять счет против команды Далича. Спаллетти отправляется в плей-офф после гола форварда «Лацио» Дзакканьи. А вот великая эра в истории сборной Хорватии подошла к концу. Будет тяжело перестроиться, ведь на молодежном уровне у хорватов сейчас скромное поколение. Страна крошечная, успехи на ЧМ-2018 и ЧМ-2022 были аномалией. Вылет сейчас тоже немного аномалия, ведь по xG хорваты первые на Евро. Но набрали всего 2 очка, мало для выхода в плей-офф.

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Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 22:34
Футбол родился в 1861 в англии и умер в 2024 в германии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 22:33
Худший евро в истории пока что. Половина оставшихся команд вообще играть не умеют. Кто такой отбор группоаой придумал? Первое место в половине случаев было крайне нежелательно по сетке в дальнейшем, обилие нулевых ничьих, договорной матч, беднейшая по составу румыния выходит вообще без игры. Странные видеообзоры либо их отсутствие. Нет вообще пиара, допустим, как выглядит москот чемпа? Раньше условный петушара или голо63й львенок из всех щелей вылазил. Жесткие, прямо таки кошмарные ошибки в межленном разгоне от матча к матчу тех же украинцев. Как будто они немцы, и хотели царственно выйти на пик к финалу/полуфиналу. Вообще обилие тренеров, которые не могут в клубах, и им дали хоть что то за громкую карьеру в кач футболистов. Примитивный футбол 70%0команд. Пенальти за дуновение на чужого игрока атаки. Автоголы настолькл тупорылые, что хрен такие увидиш в той же лч. Почему б не сделать, что 8 команд победителей групп выходят в четверттфинал, а остальные 16 сражаются в стыке между собой за выход на эту стадию? И последнее - очень гадоело что тут, что в лч, видеть одну часть сетки где команды сильные, и другую, где команды слабые. Один финалист выйдет измотанный битвами с равными -какая нить испания, и один финалист выйдет свеженький но нахрен никому не нужный, как какая нить австрия. Последнее складывается случайно, понимаю, но в посл время этих случайнлстей ту матч. И уже пожалуйста, сделайте что нить с отскоками. Ну, не знаю, создад моментов на пять икс джи - дайте один гол. Или попад в штангу четырежды - дайте хотя б пеналь пробить. Ну невозможно смотреть, как проходят автобусы из за рикошета, ветра, удаления, болезни паркинсона у вратаря.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:05
Да, игра вялая и частенько невзрачная, но... главное - выстрелить в нужный момент, т.е. в плей - офф. Думаю, что и сами футболисты с тренером это прекрасно понимают. Игры в группах - так, ерунда , поиск своей игры, и задача в них одна - почувствовать уверенность, наиграть основной состав, чтобы в нужный момент, т.е. играх навылет выложить на кон все свои козыри, коих у команд предостаточно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:29
Сака, Уолкер и Беллингем интересно смотрятся)
Кейн как обычно.
Палмер на скамейке.
Саутгейт красиво хлопает ладошки.
Минималистичный стиль Англии сушит матчи в обе стороны.
но у Саутгейта есть инструменты, чтобы побеждать в таком стиле.
не удивлюсь, если Англия заползет в финал.
как удав.
Гость
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