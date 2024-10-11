Опозорились дома. Магия Англии не работает без Саутгейта – чуть не получили 0:5 от андердога

1728629709

вчера, 09:55

Греков подвели офсайды – но свои моменты нашлись.

Матч с Грецией на «Уэмбли» стал для англичан холодным душем. «Три льва» учатся играть под руководством нового главного тренера – Гарет Саутгейт ушёл после финала Евро-2024, на его место назначили Ли Карсли. С новым наставником национальная команда стартовала уверенно – одержала две «сухие» уверенные победы: 2:0 – с командами Ирландии и Финляндии. Но всё хорошее когда-то заканчивается.

Череда травм, экспериментальный состав

К октябрьской паузе Карсли столкнулся с серьёзными проблемами. Менеджер не смог рассчитывать на защитника «Астон Виллы» Эзри Консу (травма бедра), полузащитника «Ноттингема» Моргана Гиббса-Уайта (повредил колено) и хавбека МЮ Коббби Майну (проблемы с задней поверхностью бедра). Каждый из них был важен для обоймы: Эзри выходил в старте против Финляндии, Кобби отыграл 77 минут с ирландцами, а Гиббс-Уайт в том же поединке появился на поле со скамейки.

Ещё хуже стало к выходным, когда повреждение получил основной форвард «трёх львов» Харри Кейн (был заменён на 72-й минуте матча между «Баварией» и «Айнтрахтом»). Медобследование он прошёл и уехал в расположение сборной – при этом тренируется отдельно от основной группы, в заявку на игру с Грецией не попал.

Карсли, таким образом, опять пришлось менять пару центральных защитников и перекраивать структуру в атаке. В обороне вышли Колуилл и Стоунз – прежде они играли в таком сочетании против Финляндии, но только 19 минут. На острие же поставили Беллингема – у Джуда уже был такой опыт в «Реале» (прошлый сезон «сливочные» провели без девятки – полузащитник стал качественной альтернативой).

Холодный душ для Англии – могли гореть 0:2 к 11-й минуте и 0:5 к 83-й, трижды спас офсайд

Из-за несыгранности идея изначально была крайне рискованной – и греки быстро поняли, как этим воспользоваться. Футбол с первых минут был открытым – но если «три льва» свои моменты создавали в рабочем режиме, на индивидуальном мастерстве, то гостям в этом помогал пожар в обороне соперника.

Колуилл и Стоунз не чувствовали перемещения друг друга – поэтому уже на четвёртой минуте первый момент возник у Павлидиса (бил с линии штрафной). Спустя пять минут Колуилл тушил пожар, вынося мяч с ленточки ворот – потому что центрбеки опять не уследили за соперником, а Пикфорд ошибся на выходе. 11-я минуте – неразбериха на угловом, два игрока греков у штанги без опеки, неуверенная игра Джордана на выходе и гол. Мавропанос оказался в офсайде, взятие ворот отменили – но чувствовалось, как же сильно лихорадит хозяев.

Лайнсмены ещё несколько раз спасали Англию – когда в вертикальной атаке на 59-й минуте Цолис невовремя отдал на Павлидиса (забивал Масурас) и когда на 83-й минуте греки задавили «трёх львов» прессингом (Яннулис съел Палмера, которому адресовал мяч Пикфорд, расчерченная атака в штрафной и гол Павлидиса. Снова из офсайда).

Гости на порядок превосходили соперника по темпу и слаженности действий – отсюда множество моментов. И подопечным Ли Карсли повезло – будь соперник выше классом, с линией офсайда они бы разобрались лучше.

Без наконечника пострадала реализация

Сам Карсли тоже отмечает, что «три льва» уступали сопернику большую часть времени. Так же весомое влияние на ход матча оказало отсутствие Кейна. Наставник говорит, что в связи с этим хотел насытить центр поля:

Мы попробовали что-то новое и попытались перегрузить центр поля. Вчера мы отрабатывали это в течение 20 минут, экспериментировали, и мы разочарованы, что ничего не получилось. Нереалистично сейчас ожидать слишком многого, нам придется попробовать еще раз.

Такой шаг ударил по завершению. Прежде всего, англичане лишь дважды пробили в створ. Ситуативно на ударную позицию выдвигались Гордон, Палмер, Джуд – и никому не хватало точности (разве что центхав «Реала» смог хорошо приложиться в концовке – отсюда и 1:2 в итоге). Между тем несогласованность действий при обороне привела к тому, что у греков было в разы больше свободы – и на контрасте в атаке они смотрелись предпочтительнее. Резюмируя, эксперимент с Джудом на острие был вынужденным – и он провалился.

Важный матч для Карсли

Частично текущая ситуация Ли даже на руку. Предшественник отпугивал вязкой неубедительной игрой, поэтому даже при двух финалах Евро фанаты хотели перемен. И получили их в лице Карсли. Сам же менеджер сделал главное – стартовал с двух побед при неплохом содержании, поэтому определённый кредит доверия всё же заработал.

И с проблемами столкнулся задолго до того, как начнутся действительно значимые игры. Сейчас «три льва» выступают в Лиге наций – соревновании, которое не имеет определяющего значения. Куда важнее будет в оптимальном составе подойти к отбору на Чемпионат мира-2026. До этого у тренера есть время на эксперименты, поиск рабочих сочетаний, обновление костяка по необходимости. Тем более в соперниках финны, ирландцы и греки – нет такого налёта принципиальности.

Хорошо, что с чередой травм Красли столкнулся именно сейчас. Хорошо, что именно сейчас понял зависимость от Кейна и отмёл один из вариантов его замены. У менеджера будет ещё три матча на то, чтобы придумать сценарий на случай травмы форварда. Но не стоит забывать и о том, что англичане не прочь заполучить топ-тренера в сборную – если для команды поражения пока не так критичны, то по имиджу Карсли они бьют в разы сильнее.