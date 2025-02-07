Самый особенный вечер для Слота. Идеально ответили на поражение от «Тоттенхэма»

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сегодня, 11:26

Разобрали «шпор» в ответном матче.

После 0:1 на «Тоттенхэм Хотспур Стадиум» «Ливерпуль» подходил к ответному матчу с запредельной мотивацией. Мерсисайдцы нашли ответ на то поражение – и просто разобрали лондонцев на «Энфилде».

Травма Трента, ротация

Арне Слот пошёл на ряд изменений перед важным поединком. Прежде всего, Опять на правом фланге должен был выйти Конор Брэдли. Трент Александер-Арнольд в недавнем матче против «Борнмута» травмировал ногу – во втором тайме он присел на газон и попросил замену. Латералю диагностировали повреждение бедра, но сканирование показало, что серьёзной травмы удалось избежать – восстановление займёт несколько дней, а не недель. При этом голландский наставник сразу сказал, что игру с «Тоттенхэмом» Трент пропустит:

Он пропустит завтрашний матч, и мы посмотрим, будет ли Александер-Арнольд готов к воскресенью. Он уже занимается с тренером по реабилитации. Посмотрим, сколько времени понадобится на восстановление.

Помимо этого изменения в составы минимальны – Дарвин Нуньес вышел с первых минут на острие (в предыдущих матчах играл Диас), в опорной зоне место в связке с Гравенберхом занял Джонс (ранее выходил МакАллистер).

«Шпоры» же изменили линию обороны – Порро и ван де Вен оказались на скамейке, Грэй вышел на позиции Педро, а в паре центральных защитников играли Дэвис и Дансо. Деяна Кулусевски Постекоглу вернул на позицию вингера – в центре поля вышли Сарр, Биссума и Бентанкур.

Опорники – дирижёры

Мерсисайдцы сразу взяли игру под свой контроль. Чтобы это не звучало голословно, приведём статистику матча – 64% владения за «красными», по ударам перекос в пользу хозяев – 26 против пяти. В створ «Тоттенхэм» вообще не пробил ни разу. Отлично сработал план «Ливерпуля».

Райан Гравенберх и Кёртис Джонс эталонно исполнили роль дирижёров атак команды. Опорники в начальной стадии опускались ближе к центральным защитникам, давая адрес для передачи – и быстро продвигали мяч на чужую половину. Было налажено взаимодействие с флангами – Салаха и Гакпо, которые задавали ширину, постоянно «кормили» мячами. В линию к опорникам часто опускался Собослаи – в таких эпизодах Кёртис поднимался выше. Он часто уходил в линию атаки, чтобы заполнять пустующее после перемещений Нуньеса пространство (Дарвин задавал объём). И всё это – на высочайшей скорости и с передачами в одно-два касания.

Джонс в то же время выполнял большой объём черновой работы. Он успел совершить шесть отборов за игру (больше всех в команде, у Гравенберха – один отбор). Резюмируя – в этой зоне игроки работали как швейцарские часы, и «Тоттенхэм» ничего не мог с этим сделать – отсюда такой контроль.

«Тоттенхэм» не справился с козырями «красных»

«Шпоры» не рассыпались в одночасье, хотя итоговый счёт намекает как раз на это. Скорее хозяева, сразу взяв игру под контроль, методически разбирали соперника. Лондонцы оказались бессильны перед козырями «красных». Про игру опопрников уже сказали – очень важно отметить эффективность прессинга и работу флангов. Это традиционно козырь команды.

Салах и Гакпо давали ширину, пока Робертсон и Брэдли чаще располагались поблизости с центральными защитниками и подключались к атакам из глубины. Вингеры целиком контролировали ситуацию в финальной трети и активно шли в обводку, обостряя игру. Первый гол – плод работы обоих описанных выше компонентов. Гравенберх отдал Салаху, египтянин вошёл в чужую штрафную и прострелил на Гакпо, Коди пробил в касание. Позднее – во втором тайме – Салах заработает пенальти, отдав разрезающий пас на ход Нуньесу. Достаточно далеко, чтобы выдернулся вратарь, но не успел сыграть в мяч (уровень фаворита на «Золотой мяч»). И сам же удар с точки реализовал. Третий гол стал контрольным – после этого «Ливерпуль» просто добили соперника.

Что касается прессинга – подопечные Арне Слота сохраняли высокое давление на «Тоттенхэм», из-за чего «шпоры» постоянно допускали ошибки. С одной из таких ошибок началась атака хозяев, завершившаяся голом Салаха с пенальти.

«Ливерпуль» заходит в финал на классе

Мерсисайдцы от начала и до конца держали игру под контролем, обыграли «Тоттенхэм» с огромным запасом – и это притом, что давление на «красных» после гостевого поражения только возросло. «Ливерпуль» становится более зрелым – и Слот доволен тем, как команда проявляет себя:

У нас уже были здесь [на «Энфилде»] несколько значимых вечеров, но да, выход в финал должен быть особенным, и это так. Так что да – это самый особенный вечер. Это [«Уэмбли»] особенный стадион для англичан, но также и для нидерландцев, потому что мы знаем историю стадиона и финалов. Очень приятно ехать туда, но мы знаем, что нас ждет очень сильный соперник [«Ньюкасл»]. Это очень хорошая команда, но и им также предстоит встретиться с очень хорошей командой. Что касается сегодняшней игры, то в первом тайме было много травм, поэтому было трудно контролировать игру, но мы справились очень хорошо, а сопернику потребовалось 80 минут, прежде чем они нанесли удар по воротам. Очень хорошая игра нашей команды.