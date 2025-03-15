У МЮ есть свой Де Брюйне. Аморим верит, что полузащитник поможет с перестройкой

1742032840

сегодня, 13:00

Футболист – важное связующее звено между командой и боссами.

Моторчик, который очень нужен команде

Матч с «Сосьедадом» наглядно показал – пока Бруну Фернандеш мотивирован и остаётся на поле, у «красных дьяволов» будет шанс на победу. Ответный поединок начался не лучшим образом – на первых минутах гости вскрыли штрафную манкунианцев и заставили защитника фолить. Пенальти реализовал Ойарсабаль. И кто знает, как бы развернулся поединок дальше, если бы не вмешательство Бруну. Капитан МЮ просто заискрил – едва ли не в каждом важном для развития матча эпизоде португалец хоть как-то засветился. Два гола с пенальти, хет-трик по итогам встречи – только верхушка айсберга. Он в касание переправлял на Хёйлунда, когда на Расмусе сфолили в чужой штрафной. Он запустил атаку, которая привела к пенальти на Доргу. Он пару раз выводил на удар Зиркзее, он же проверял вратаря дальними ударами.

Полузащитник в матче 1/8 финала ЛЕ был вездесущ. И это крайне важное для «Юнайтед» свойство. У команды ещё нет отработанной схемы, они с трудом играют в то, что требует Аморим. И с характером у коллектива большие проблемы. Именно Бруну. Часто команде не хватает движения, желания напора. Мотивированный Бруну – тот, кто снимает эти вопросы. Он запускает эту «машину», толкает изо всех сил – иногда заводится! Если бы Бруну не было, МЮ , вполне возможно, вообще оказался бы в зоне вылета.

Эпизод с интервью Рэтклиффа показал роль Бруну в клубе

Когда Фернандешу вручили капитанскую повязку, было немало недовольных – при этом эпизод с интервью совладельца МЮ Джима Рэтклиффа показал, что Бруну важен для команды и за пределами поля. Бизнесмен, говоря о составе команды, отмечал:

Некоторые недостаточно хороши, а некоторым, вероятно, переплачивают, но нам потребуется время, чтобы сформировать команду, за которую мы полностью отвечаем и отчитываемся. У нас сейчас период трансформации, мы движемся от прошлого к будущему.

В ответ на это капитан МЮ заявил:

Конечно, неприятно слышать определенные вещи. Я не думаю, что кому-то из игроков нравится слышать критику или разговоры о том, что он недостаточно хорош, или что ему переплачивают, или что-то в этом роде. У каждого свой контракт. Клуб соглашается на условия контракта в тот момент, когда игрок приходит сюда, или в тот момент, когда он заключает новое соглашение. Нужно доказывать, что ты можешь быть полезен клубу. Мы не можем расслабляться в этом клубе. Здесь высокие стандарты, пристальное внимание со стороны средств массовой информации. Нужно понимать, что иногда ты должен сосредоточиться на своей игре, пытаться совершенствоваться.

Бруну выдержал идеальный баланс. Он не стал отрицать, что в МЮ нужно доказывать свою состоятельность – в клубе высокие стандарты, так что нужно сохранять профессионализм. В то же время португалец как бы намекнул – никто не вынуждал руководство выписывать футболистам завышенные зарплаты. Ответственность за наличие переплат – скорее на самом руководстве. И это в кризисный момент, когда давление на игроков повсеместно. Капитан поддержал партнёров – но и снимать с них ответственность не стал.

Аморим ценит футболиста

Рубен активно искал игроков, вокруг которых выстроит команду. Помимо Бруну в МЮ оставались Рэшфорд, Гарначо, Каземиро. В случае с двумя вингерами менеджер понял, что их подход к игре не отвечает его требованиям – и сразу взялся за воспитание – в итоге Гарначо поддался, а Маркус играет в аренде. Но вот с Фернандешем на это идти не пришлось.

Футболист сохранил место в стартовом составе и остался ориентиром для одноклубников в смутное время. Аморим высоко оценивает качества капитана:

Очевидно, нам нужно больше [таких игроков, как] Бруну. Дело не только в его качествах и характере. Порой он допускает ошибки, но делает разницу как с мячом, так и без него. Он постоянно берет игру на себя. Он может раздражаться в определенные моменты, которые делают ему больнее, чем кому-либо другому. Но он всегда доступен, может играть на разных позициях, и, когда нам нужен гол и результативная передача, он всегда на месте.

Главный вопрос – насколько хватит Фернандеша

В МЮ нет больше футболистов, которые в одиночку так влияют на результат (недавнее достижение – ещё одно подтверждение). Фернандеша по уровню влияния на МЮ часто сравнивали с КДБ в «Манчестер Сити», когда «горожане» ещё доминировали в Премьер-лиге.

Оба игрока считались ведущими в линии атаки, от них зависел исход игр. Так что для «Юнайтед» хорошо, что даже в смутные времена они сохраняют лидера такого уровня. Другой вопрос, что для карьеры Бруну это идёт в ущерб. Де Брюйне за время в «Сити» взял множество трофеев, недавно наконец добрался до Лиги чемпионов. А вот Бруну почти ничем из трофейной комнаты бельгийца похвастаться не может.