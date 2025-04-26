Газизов: «С „Краснодаром“ играли хорошо, но пропустили смешные голы»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» подвёл итоги матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:3).

Считаю, что играли хорошо, согласно плану на игру. Мы пропустили смешные голы, но глобально претензий к команде нет. Хочется отметить, что раньше все говорили, что мы играем как-то скучно, от обороны, но, кажется, сейчас всё наоборот. Команда стала больше играть в атаку, впереди появилась острота. Осталось четыре игры, нам нужно идти от матча к матчу, сохраняя голову холодной.