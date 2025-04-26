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Газизов: «С „Краснодаром“ играли хорошо, но пропустили смешные голы»

сегодня, 12:15
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)2 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов подвёл итоги матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:3).

Считаю, что играли хорошо, согласно плану на игру. Мы пропустили смешные голы, но глобально претензий к команде нет. Хочется отметить, что раньше все говорили, что мы играем как-то скучно, от обороны, но, кажется, сейчас всё наоборот. Команда стала больше играть в атаку, впереди появилась острота. Осталось четыре игры, нам нужно идти от матча к матчу, сохраняя голову холодной.

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Все комментарии
2u3aksc6qygx
2u3aksc6qygx
сегодня в 13:28
Отлично сыграли, создали даже интригу
Futurista
Futurista
сегодня в 13:02, ред.
Спасибо...три раза посмеялись)...
пропускайте ещё...
Сп62
Сп62
сегодня в 12:44
Сколько себя помню проигравшая сторона голы в свои ворота считает всегда либо детскими, либо смешными.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 12:36
Играли плохо.Счёт на табло!
протон
протон
сегодня в 12:35
Смешно, когда ты обыгрываешь Спартак и умудряешься проиграть Оренбургу.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:30
Насыщенная игра была, насыщенная....
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