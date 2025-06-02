Файзуллаев: «Для меня сезон сложился плохо»

Полузащитник московского ЦСКА высказался о победе своей команды в Суперфинале Кубка России, а также подвёл личные итоги сезона.

Это мой первый трофей, так что он многое значит. Мы через многое прошли, у нас были тяжёлые игры, особенно с «Зенитом», где мы по пенальти выиграли. Думаю, мы заслужили этот кубок. Сезон для себя оценю однозначно плохо по сравнению с прошлым. В прошлом году у меня было 5+14 по голам и передачам, а в этом – 3+8. Это связываю с тем, что во втором круге поменял место на поле. Это сказалось. Сезон начал неплохо, а потом сменил позицию. Статистика у меня не пошла так, как раньше, но я старался привыкнуть.