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Файзуллаев: «Для меня сезон сложился плохо»

вчера, 17:30
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Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о победе своей команды в Суперфинале Кубка России, а также подвёл личные итоги сезона.

Это мой первый трофей, так что он многое значит. Мы через многое прошли, у нас были тяжёлые игры, особенно с «Зенитом», где мы по пенальти выиграли. Думаю, мы заслужили этот кубок. Сезон для себя оценю однозначно плохо по сравнению с прошлым. В прошлом году у меня было 5+14 по голам и передачам, а в этом – 3+8. Это связываю с тем, что во втором круге поменял место на поле. Это сказалось. Сезон начал неплохо, а потом сменил позицию. Статистика у меня не пошла так, как раньше, но я старался привыкнуть.

ЦСКА выиграл Кубок России, одолев в решающем матче «Ростов» в серии пенальти.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:26
А его никто и не держит. Будет хороший вариант без проблем уйдет с хорошей выгодой для клуба
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:10
Согласен, что у Николича в средине поля все игроки взаимозаменяемы, а узбек к этой роли не подходит. Значит надо его отпускать.
Red blu
Red blu
вчера в 21:58
Старайся привыкать к новой позиции на поле. Ты классный игрок.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:36
У Николича а игровой схеме нет левого края. Есть 4 игрока середины полч
drug01
drug01 ответ красноярец (раскрыть)
вчера в 18:41
Нет пока в Турцию направлять его рано, но согласен он играть стал хуже. Думаю, что ему надо определить постоянное место и дать больше времени играть!
Сп62
Сп62
вчера в 18:05, ред.
Тренер должен использовать игрока с максимальной эффективностью. Левый край был для Аббосбека наиболее подходящим, где он приносил максимальную пользу команде. В данном случае тренер либо видит более перспективную кандидатуру на это место, либо хочет переквалифицировать игрока на игру с новыми функциями.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:54
Тренеру виднее где должен играть. Привыкай, адоптируйся ты профессионал. Удачи.
красноярец
красноярец
вчера в 17:49
Не стабилен в этом сезоне, это точно. Да и в прошлом сезоне мог выдать пару матчей креативных , а затем в нескольких матчах откровенно никаким. Наверное пора в чемпионат Турции.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:42
Так не надо было менять позицию.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:41
Ну а почему его не вернули на знакомую позицию?...
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