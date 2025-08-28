История «Халл Сити» часть 4: 1939-1949

1756370870

28 августа 2025, 11:47

С началом Второй мировой войны работа Футбольной Лиги вновь была приостановлена. В этот период главной задачей клуба стало сохранение команды. В составе «Халл Сити» на поле выходили любители, а также игроки других клубов, проходившие службу в расположенных неподалеку армейских частях.Вскоре финансовое положение ухудшилось настолько, что клуб был вынужден на три года выйти из состава Военной Лиги. От окончательного разорения «Халл Сити» спас коммерсант Гарольд Нидлер: он инвестировал в клуб 10 000 фунтов стерлингов и занял пост председателя совета директоров.

Перестройка под руководством Фрэнка Бакли

Новым тренером стал майор Фрэнк Бакли, и, что не менее важно, команда переехала на новый стадион «Бутферри Парк». «Сити» начал сезон в Третьем северном дивизионе не так, как хотелось бы, проиграв пять матчей и сыграв вничью три из первых восьми. В результате команда опустилась на дно турнирной таблицы. Однако голевая серия нового центрфорварда Бенни Лестера, которого переманили из «Селби Таун», вскоре вернула команду в строй благодаря четырем победам подряд.На протяжении всего сезона «Тигры» так и не смогли составить серьезной конкуренции командам, боровшимся за повышение в классе, поскольку чередующиеся победы и поражения держали их в середине таблицы. Кампания 1947/48 началась для «Тигров» невероятно. После 13 игр команда Бакли шла на первом месте в лиге. Но даже соскользнув с вершины после Нового года, «Сити» уверенно держался в группе лидеров. Казалось, всё идёт к лучшему, но серия из шести поражений в семи матчах быстро вычеркнула команду из списка претендентов на повышение.

Эпоха Райха Картера

1 апреля 1948 года произошло событие, которое навсегда изменило клуб, — прибытие играющего тренера Горацио «Райха» Стрэттона Картера. Для английского футбола того времени это было сродни сенсации. Райк Картер был настоящей суперзвездой. Он начал свою карьеру в «Сандерленде», с которым в 1936 году выиграл чемпионат Первого дивизиона, а в 1937 году — Кубок Англии, забив гол в финале. После войны он перешел в «Дерби Каунти» и в 1946 году снова выиграл Кубок Англии, став единственным игроком, кому удалось завоевать этот трофей с двумя разными клубами до и после войны. Картер был одним из самых талантливых атакующих полузащитников своего поколения и капитаном сборной Англии. Его решение перейти в скромный клуб из Третьего дивизиона, пусть и в качестве играющего тренера, потрясло футбольный мир.Менее чем через неделю после его прихода Фрэнк Бакли подал в отставку, а Картер начал готовиться к своему первому полному сезону 1948/49. В современном футболе часто говорят об «эффекте нового тренера», но вряд ли найдется пример ярче, чем начало правления Картера. После девяти туров «Тигры» шли со стопроцентным результатом: девять побед, 28 забитых мячей и всего шесть пропущенных.Популярность команды взлетела. Если в сезоне 1947/48 средняя посещаемость составляла около 25 000 человек, то на первую домашнюю игру нового сезона пришли уже 32 000. А на четвертьфинальный матч Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Бутферри Парк» собрался абсолютный рекорд — 55 019 человек.Это был матч против действующих обладателей кубка под руководством великого Мэтта Басби. Атмосфера была наэлектризована. «Халл Сити» сражался на равных, и казалось, что Норман Мур забил гол, но судья отменил его, посчитав, что мяч покинул пределы поля перед голевой передачей. Это решение вызвало бурю негодования и споров. В итоге «Юнайтед» одержал победу со счётом 1:0. Несмотря на обидное поражение, сам факт такой игры и такой поддержки показал, насколько вырос клуб.С ростом посещаемости росло и качество футбола. В чемпионате «Сити» и не думали сбавлять обороты. Картер с самого начала нацелился на повышение в классе и достиг этой цели с поразительной легкостью. Впервые за 13 лет «Тигры» добились повышения во Второй дивизион.И на этот раз не просто с надеждой выжить, а с твердой уверенностью, что они более чем готовы составить конкуренцию лучшим командам лиги. Эпоха Картера была в самом разгаре, и казалось, что для этой команды нет ничего невозможного