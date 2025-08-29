История «Халл Сити» часть 5 :1949-54

1756457258

Первый сезон «Тигров» во Втором дивизионе после долгого отсутствия превратился в настоящий праздник. Средняя посещаемость домашних матчей превысила 37 000 человек — этот клубный рекорд не побит и по сей день. Команда Райха Картера ворвалась в лигу так, будто и не уходила, проиграв лишь четыре из первых 18 матчей. К 26 ноября 1949 года «Тигры» уверенно шли на втором месте, и казалось, что прямой выход в элиту — лишь вопрос времени.Впечатляющий старт был вдохновлен голевой феерией атакующего трио: сам Картер забил 14 мячей, датский легионер Вигго Йенсен — 10, и Норман Мур — еще 10. Все трое разменяли десяток голов еще до Нового года. В ноябре 1949 года клуб совершил громкий трансфер, перехватив у «Манчестер Сити» и «Арсенала» будущую легенду английского футбола Дона Реви. Однако в своем первом сезоне в Восточном Йоркшире Реви не смог блеснуть, забив лишь один гол в 25 матчах.Роковой точкой стал кубковый матч 2 февраля 1950 года. Вылет из Кубка Англии от скромного «Стокпорт Каунти» из Третьего северного дивизиона словно надломил команду. Последовала чудовищная серия из одной победы в 17 матчах, которая стоила «Тиграм» исторического шанса впервые выйти в высший дивизион. Голы Картера, Йенсена и Мура иссякли: во второй половине сезона они на троих забили всего пять мячей. В итоге — седьмое место.

Крутые трансферы и нестабильность (1950–1951)

Несмотря на разочарование, в следующем сезоне надежды на повышение вспыхнули с новой силой. Команда Картера снова взяла хороший старт, поднявшись к декабрю 1950 года на шестое место. Но, как и годом ранее, за взлетом последовал спад: всего две победы в следующих 11 матчах и падение на 14-ю строчку. Лишь финишный рывок из четырех побед в шести играх позволил «Тиграм» завершить сезон на десятом месте. Картер все активнее проявлял себя на трансферном рынке. Он подписал результативного южноафриканского форварда Альфа Акермана, который с ходу забил девять мячей в первых 11 играх — включая хет-трик в ворота « КПР » (5:1) в ноябре 1950-го. Связка Акермана и Картера стала грозной силой: в своем единственном совместном сезоне они наколотили 21 и 19 голов соответственно. Но главной трансферной бомбой стало подписание в январе 1951 года Нила Франклина — опального игрока сборной Англии. На момент перехода Франклин все еще считался одним из лучших центральных защитников страны. Он был ключевым игроком обороны сборной в преддверии Чемпионата мира 1950 года в Бразилии, но отказался от поездки, сославшись на то, что его жена ждет ребенка (что было правдой). Вместо этого он, к всеобщему изумлению, уехал играть в Колумбию за «Индепендьенте Санта-Фе». Вернувшись в Англию всего два месяца спустя, он был дисквалифицирован Футбольной ассоциацией и своим клубом «Сток Сити». Именно в этот момент Картер протянул ему руку помощи и привез в «Халл». К несчастью для «Сити», большую часть своей шестилетней карьеры в клубе Франклин боролся с травмами, но даже в редкие моменты, когда он был здоров, его высочайший класс был очевиден всем.

Чудо на «Олд Траффорд» и прощание с эпохой Картера (1951–1952)

Сезон 1951/52 начался для «Тигров» с удручающей серии: всего одна победа в пяти стартовых матчах. Команда опустилась на 10-е место, и Райх Картер, человек, который за три года поднял клуб из руин, подал в отставку. Без своего маэстро команда посыпалась. С конца сентября по начало декабря «Тигры» выдали ужасающую серию из 12 матчей без побед и рухнули на 21-е место. Именно в этот мрачный период, когда казалось, что все потеряно, «Халл» сотворил одно из величайших чудес в своей истории. В третьем раунде Кубка Англии жребий свел их с «Манчестер Юнайтед» сэра Мэтта Басби — командой, которая в том сезоне шла к чемпионству в Первом дивизионе. Матч проходил на «Олд Траффорд», и никто не ставил на «Тигров» и ломаного гроша. Но «Халл» совершил невозможное. Голы шотландца Сида Джерри и Кена Харрисона принесли сенсационную победу, которая стала сладкой местью за то самое обидное поражение в четвертьфинале 1949 года. Но эта яркая вспышка не могла скрыть проблем в чемпионате. Последовательные разгромы 4:0 и 5:0 от «Эвертона» и «Ноттингем Форест» вернули команду с небес на землю. «Сити» снова оказались на краю пропасти, и возвращение в Третий дивизион казалось неизбежным. И тогда на сцену в последний раз вышел Райх Картер. Его игровая регистрация все еще принадлежала клубу, и он вернулся на поле, чтобы спасти команду, которую он создал. И он спас. Три победы подряд в решающих матчах — над «Эвертоном», «Брентфордом» и, что символично, гол Картера на 75-й минуте в ворота «Донкастер Роверс» в его последнем матче за клуб — обеспечили «Тиграм» спасение. Они опередили зону вылета всего на три очка. Так закончилась великая эпоха Райха Картера в «Халл Сити».

Время Боба Джексона (1952–1954)

В июне 1952 года на тренерский мостик «Халл Сити» взошел Боб Джексон, 12-й менеджер в истории клуба, и это было еще одно громкое назначение. Джексон прибыл из «Портсмута», где за пять сезонов он сотворил чудо, дважды подряд выиграв титул чемпиона Первого дивизиона. Казалось, что с таким специалистом «Тигры» наконец-то готовы к штурму Первого дивизиона.Но он не смог уберечь команду от очередной борьбы за выживание. Серия из трех побед подряд в марте 1953 года позволила «Тиграм» подняться на 18-е место и оторваться от зоны вылета. Катализатором спасения стала впечатляющая домашняя форма: семь матчей без поражений на своем поле в концовке сезона. На выезде же команда смогла выиграть лишь трижды за всю кампанию. Лучшим бомбардиром команды с 13 голами стал шотландец Сид Джерри, а датчанин Вигго Йенсен второй сезон подряд отыграл все 42 матча в лиге без замен. Именно в свой первый сезон Джексон дал дорогу в большой футбол игрокам, которые станут настоящими легендами и опорой клуба на долгие годы: Энди «Джок» Дэвидсону, будущему рекордсмену клуба по количеству сыгранных матчей (579), Фрэнку Харрисону и уроженцам Халла Брайану Крипси и Полу Физи. Кампания 1953/54 началась по знакомому сценарию: всего две победы в десяти стартовых турах, и «Тигры» снова оказались втянуты в борьбу за выживание. Возвращение Альфа Акермана, покинувшего клуб в июне 1951-го, взбодрило команду. Южноафриканец стал ключевой фигурой в пятиматчевой беспроигрышной серии в конце 1953 года, в которой он, среди прочего, забил четыре мяча в ворота «Олдем Атлетик», поучаствовав в разгроме 8:0. «Сити» снова пришлось полагаться на свою домашнюю форму, чтобы избежать вылета, так как на выезде команда выиграла лишь два из 21 матча. Нестабильная концовка сезона привела «Тигров» на 15-е место, в семи очках от двух последних строчек. Акерман с 17 голами стал лучшим бомбардиром команды, а шотландец Роберт Кросби в своем дебютном сезоне забил 11 мячей. В Кубке Англии «Тигры» добрались до пятого раунда, где им предстояла встреча с «Тоттенхэм Хотспур» из Первого дивизиона. На «Бутферри Парк» в присутствии 46 839 зрителей была зафиксирована ничья 1:1. Вигго Йенсен реализовал пенальти на 90-й минуте и обеспечил «Тиграм» переигровку против звездного «Тоттенхэма», в составе которого блистали несколько игроков сборной Англии, включая великого сэра Альфа Рэмси. В переигровке на «Уайт Харт Лейн» команда Джексона уступила со счетом 2:0.