«Гамбург» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1756466103

вчера, 14:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Гамбург» – «Санкт-Паули», который состоится 29 августа 2025 года.

«Гамбург»

«Гамбург» спустя много лет вернулся в Бундеслигу и в первом туре набрал один балл на выезде, что можно считать неплохим результатом. Тем не менее, коллективу нужны победы, чтобы держаться как минимум в середине турнирной таблицы и не быть главным претендентом на вылет. В игре с «Санкт-Паули» клубы вспомнят сражения во втором дивизионе, но уже в более высоких рамках Бундеслиги.

24 августа «Гамбург» сыграл вничью с «Боруссией» М (0:0), а 16 числа в дополнительное время прошел «Пирмазенс» в кубке Германии (2:1).

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» проиграл лишь один товарищеский поединок в межсезонье и в хорошем настроении подходит к поединку, особенно учитывая спасенную ничью в первом туре. Коллектив вполне может стать конкурентом «Гамбурга» по турнирной таблице, поэтому уже сейчас встреча между клубами будет принципиальная и победитель получит преимущество в три балла.

23 августа «Санкт-Паули» сыграл вничью с «Боруссией» Дортмунд (3:3), а 16 числа лишь в серии пенальти прошел «Айнтрахт» Нордершетд в кубке Германии (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Гамбург» – 2.45

Ничья – 3.3

Победит «Санкт-Паули» – 3.05

Тотал больше 2.5 мячей – 2.05

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.8

Статистика

«Гамбург» проиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах

«Санкт-Паули» выиграл два поединка из десяти на выезде в основное время

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу гостей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.05. Предполагаем, что «Санкт-Паули» сможет воспользоваться адаптацией «Гамбурга» и добыть минимальную победу на выезде.