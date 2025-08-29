 
Soccer.ru
«Эльче» – «Леванте»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:23
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Эльче» – «Леванте», который состоится 29 августа 2025 года.

«Эльче»

«Эльче», как и его соперник только вернулся в Ла Лигу, поэтому предстоящая встреча будет воспоминанием второго дивизиона, ведь клубы играли между собой там в прошлом сезоне. «Эльче» удалось набрать два балла в двух стартовых турах, в то время как «Леванте» оба матча проиграл. Хозяева намерены нанести еще одно поражение сопернику и набрать первые полноценные три очка.

23 августа «Эльче» не дал себя победить себя «Атлетико» на выезде (1:1), а ранее поделил очки с «Бетисом» (1:1).

«Леванте»

«Леванте» также был рад возвращению в элитный дивизион, однако первые туры стали разочарованием. Клуб еще не набирал очков и намерен сделать это в предстоящей игре с «Эльче». Если и здесь гостей постигнет неудача, им придется делать кардинальные изменения в составе или тренерском штабе, так как старт сезон будет полностью провален.

23 августа «Леванте» проиграл на своем поле «Барселоне» (2:3), а ранее уступил на выезде «Алавесу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Эльче» – 2.2
  • Ничья – 3.25
  • Победит «Леванте» – 3.65

Статистика

  • Пять из шести последних матчей «Эльче» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Леванте» выиграл пять из шести последних поединков на выезде
  • «Эльче» проиграл три из пяти последних матча «Леванте» при двух ничьих

Прогноз

Поставить на победу гостей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.65. Предполагаем, что «Леванте» соберется с силами и продлит приятную для себя серию личных встреч с «Эльче».

 
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:52
Предположу , что обе команды забьют - ОЗ .
