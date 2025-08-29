«Эльче» – «Леванте»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1756466627

вчера, 14:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Эльче» – «Леванте», который состоится 29 августа 2025 года.

«Эльче»

«Эльче», как и его соперник только вернулся в Ла Лигу, поэтому предстоящая встреча будет воспоминанием второго дивизиона, ведь клубы играли между собой там в прошлом сезоне. «Эльче» удалось набрать два балла в двух стартовых турах, в то время как «Леванте» оба матча проиграл. Хозяева намерены нанести еще одно поражение сопернику и набрать первые полноценные три очка.

23 августа «Эльче» не дал себя победить себя «Атлетико» на выезде (1:1), а ранее поделил очки с «Бетисом» (1:1).

«Леванте»

«Леванте» также был рад возвращению в элитный дивизион, однако первые туры стали разочарованием. Клуб еще не набирал очков и намерен сделать это в предстоящей игре с «Эльче». Если и здесь гостей постигнет неудача, им придется делать кардинальные изменения в составе или тренерском штабе, так как старт сезон будет полностью провален.

23 августа «Леванте» проиграл на своем поле «Барселоне» (2:3), а ранее уступил на выезде «Алавесу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Эльче» – 2.2

Ничья – 3.25

Победит «Леванте» – 3.65

Статистика

Пять из шести последних матчей «Эльче» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Леванте» выиграл пять из шести последних поединков на выезде

«Эльче» проиграл три из пяти последних матча «Леванте» при двух ничьих

Прогноз

Поставить на победу гостей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.65. Предполагаем, что «Леванте» соберется с силами и продлит приятную для себя серию личных встреч с «Эльче».