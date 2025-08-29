«Валенсия» – «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1756467131

вчера, 14:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Валенсия» – «Хетафе», который состоится 29 августа 2025 года.

«Валенсия»

«Валенсия» давно не радовала болельщиков стабильными результатами и сейчас команде приходится играть практически за выживание. Коллектив в очередном туре Ла Лиги принимает «Хетафе» и попробует забрать у них первые очки, ведь соперник выиграл обе встречи и находится в отличной форме на старте сезона.

24 августа «Валенсия» проиграла на выезде «Осасуне» (0:1), а ранее сыграла вничью с «Реал» Сосьедад (1:1).

«Хетафе»

«Хетафе» шикарно начал нынешний сезон и добился двух побед в стартовых турах. Коллектив намерен и дальше побеждать и рассматривает встречу с «Валенсией» как шанс на еще одну победу. Тем не менее, гости не будут сильно рисковать, ведь важнее уехать хотя бы ничьей, чем без набранных баллов.

25 августа «Хетафе» на выезде одолел «Севилью» (2:1), а 17 числа команда переиграла на выезде «Сельту» (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Валенсия» – 2.3

Ничья – 3

Победит «Хетафе» – 3.75

Статистика

«Валенсия» выиграла один матч из пяти последних во всех турнирах

«Хетафе» проиграл пять из десяти последних встреч на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.75. Команды редко показывают результативной футбол и предпосылок к исключению в этот раз совсем не видно.