«Кремонезе» – «Сассуоло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Кремонезе» – «Сассуоло», который состоится 29 августа 2025 года.
«Кремонезе»
«Кремонезе», как и его нынешний соперник еще в прошлом сезоне выступал в Серии В, поэтому само нахождение в элитном дивизионе уже приятно для болельщиков. Кроме того, команда выиграла первый тур и сейчас во второй игре принимает на своем поле «Сассуоло», которое вполне может обыгрывать и показывать максимальный результат в чемпионате.
23 августа «Кремонезе» обыграл на выезде «Милан» (2:1), а 16 августа уступил в серии пенальти «Палермо» в кубке Италии (0:1).
«Сассуоло»
«Сассуоло» не смог отобрать очки у чемпиона Италии и теперь постарается набирать их с более слабыми коллективами. Команде придется очень постараться, чтобы переиграть воодушевленного первым туром соперника, но даже ничья на выезде на старте Серии А выглядит совсем неплохо, ведь впереди еще очень много поединков.
23 августа «Сассуоло» проиграл на своем поле «Наполи» (0:2), а 15 числа в кубке Италии одолел «Катанзаро» (1:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Кремонезе» – 2.6
- Ничья – 3.3
- Победит «Сассуоло» – 2.85
Статистика
- Четыре последних матча «Сассуоло» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Кремонезе» не проигрывает уже девять домашних матчей подряд в основное время
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Кремонезе», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.6. Хозяева сейчас явно уверены в своих силах и наверняка смогут переиграть своего соперника, набрав максимальные шесть пунктов за два тура.