«Кремонезе» – «Сассуоло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1756467720

вчера, 14:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Кремонезе» – «Сассуоло», который состоится 29 августа 2025 года.

«Кремонезе»

«Кремонезе», как и его нынешний соперник еще в прошлом сезоне выступал в Серии В, поэтому само нахождение в элитном дивизионе уже приятно для болельщиков. Кроме того, команда выиграла первый тур и сейчас во второй игре принимает на своем поле «Сассуоло», которое вполне может обыгрывать и показывать максимальный результат в чемпионате.

23 августа «Кремонезе» обыграл на выезде «Милан» (2:1), а 16 августа уступил в серии пенальти «Палермо» в кубке Италии (0:1).

«Сассуоло»

«Сассуоло» не смог отобрать очки у чемпиона Италии и теперь постарается набирать их с более слабыми коллективами. Команде придется очень постараться, чтобы переиграть воодушевленного первым туром соперника, но даже ничья на выезде на старте Серии А выглядит совсем неплохо, ведь впереди еще очень много поединков.

23 августа «Сассуоло» проиграл на своем поле «Наполи» (0:2), а 15 числа в кубке Италии одолел «Катанзаро» (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Кремонезе» – 2.6

Ничья – 3.3

Победит «Сассуоло» – 2.85

Статистика

Четыре последних матча «Сассуоло» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Кремонезе» не проигрывает уже девять домашних матчей подряд в основное время

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Кремонезе», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.6. Хозяева сейчас явно уверены в своих силах и наверняка смогут переиграть своего соперника, набрав максимальные шесть пунктов за два тура.