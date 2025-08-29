«Лечче» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1756471531

вчера, 15:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» – «Милан», который состоится 29 августа 2025 года.

«Лечче»

«Лечче» мог вылететь из Серии А, но сумел сохранить свое место, а в первом туре нынешнего сезона добился ничейного результата. Команде важно закрепиться в середине турнирной таблицы, поэтому она в каждом поединке будет стараться не уходить с поля без набранных пунктов. Если хозяева сумеют воспользоваться ошибками «красно-черных», то вполне могут рассчитывать на хороший результат.

23 августа «Лечче» сыграл вничью с «Дженоа» (0:0), а 15 числа в кубке Италии обыграл «Стабию» (2:0).

«Милан»

«Милан» слабо начал сезон с поражения от новичка Серии А и теперь коллективу нужно срочно реабилитироваться. Коллектив хочет побороться за самые высокие места в чемпионате, поэтому обязан набирать баллы в этой встрече или уже после двух туров будет сильно отставать от конкурентов, которые осечек не допускают.

23 августа «Милан» проиграл на своем поле «Кремонезе» (1:2), а 17 числа в кубке Италии справился с «Бари» (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Лечче» – 6.3

Ничья – 3.9

Победит «Милан» – 1.6

Статистика

«Лечче» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Милан» выиграл шесть из десяти последних встреч на выезде

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2. В последнее время клубы играют между собой результативно и в этот раз будет забито достаточно мячей.