«Лечче» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» – «Милан», который состоится 29 августа 2025 года.
«Лечче»
«Лечче» мог вылететь из Серии А, но сумел сохранить свое место, а в первом туре нынешнего сезона добился ничейного результата. Команде важно закрепиться в середине турнирной таблицы, поэтому она в каждом поединке будет стараться не уходить с поля без набранных пунктов. Если хозяева сумеют воспользоваться ошибками «красно-черных», то вполне могут рассчитывать на хороший результат.
23 августа «Лечче» сыграл вничью с «Дженоа» (0:0), а 15 числа в кубке Италии обыграл «Стабию» (2:0).
«Милан»
«Милан» слабо начал сезон с поражения от новичка Серии А и теперь коллективу нужно срочно реабилитироваться. Коллектив хочет побороться за самые высокие места в чемпионате, поэтому обязан набирать баллы в этой встрече или уже после двух туров будет сильно отставать от конкурентов, которые осечек не допускают.
23 августа «Милан» проиграл на своем поле «Кремонезе» (1:2), а 17 числа в кубке Италии справился с «Бари» (2:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Лечче» – 6.3
- Ничья – 3.9
- Победит «Милан» – 1.6
Статистика
- «Лечче» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Милан» выиграл шесть из десяти последних встреч на выезде
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2. В последнее время клубы играют между собой результативно и в этот раз будет забито достаточно мячей.