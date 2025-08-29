«Ланс» – «Брест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1756472428

вчера, 16:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ланс» – «Брест», который состоится 29 августа 2025 года.

«Ланс»

«Ланс» за два тура набрал три очка, что является средним результатом. Команда хочет побороться за зону еврокубков и уже сейчас обязан набирать максимум очков. В игре с «Брестом» хозяевам точно не будет легко, однако на своем поле у них вполне будут иметь шансы на взятие ворот соперника и на победу в целом.

24 августа «Ланс» на выезде обыграл «Гавр» (2:1), а ранее уступил на своем поле «Лиону» (0:1).

«Брест»

«Брест» не очень удачно начал сезон, ведь за два тура смог набрать лишь один балл. В выездной встрече с «Лансом» у гостей будут моменты, ведь клуб обладает неплохим подбором игроков, но и в обороне нужно играть внимательно. Победа над «Лансом» позволит обойти соперника в турнирной таблице на один пункт, что неплохо мотивирует футболистов.

24 августа «Брест» проиграл на выезде «Тулузе» (0:2), а ранее сыграл вничью с «Лиллем» (3:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Ланс» – 1.85

Ничья – 3.85

Победит «Брест» – 4.2

Статистика

«Брест» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Ланса» завершились исходом «обе забьют»

«Ланс» выиграл три последних поединка подряд у «Бреста»

Прогноз

Поставить на победу «Ланса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. В последнее время «Брест» выглядит не лучшим образом, поэтому хозяева наверняка справятся с соперником на своем стадионе.