«Оренбург» – «Рубин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1756493748

вчера, 21:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Оренбург» – «Рубин», который состоится 30 августа 2025 года.

«Оренбург»

«Оренбургу» пока удается избежать зоны вылета, но любая неудача может опустить команду вниз турнирной таблицы. Команда набрала шесть очков и отстает от нынешнего соперника на четыре пункта. Обыграть на своем поле «Рубин» не будет просто, но учитывая не лучшее состояние соперника, шансы у хозяев определенно повышаются.

26 августа «Оренбург» проиграл «Зениту» в кубке России (3:5), а 22 числа поделил очки на своем поле с «Ахматом» (2:2).

«Рубин»

«Рубин» сдал позиции после неплохого старта и проиграл несколько последних матчей. Команда имеет в активе 10 баллов и находится на пятом месте, но отставание от лидера измеряется уже пятью баллами. В выездной встрече с «Оренбургом», казанский клуб будет иногда рисковать. Чтобы добыть три балла и увезти их с собой.

26 августа «Рубин» в кубке России проиграл «Ахмату» (0:2), а в чемпионате уступил на своем поле «Спартаку» (0:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Оренбург» – 2.75

Ничья – 3.5

Победит «Рубин» – 2.6

Статистика

«Рубин» проиграл четыре из пяти последних встреч во всех турнирах

Четыре последних матча «Оренбурга» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Оренбурга», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.75. «Рубин» находится сейчас не в лучшем состоянии, а поэтому хозяева вполне могут воспользоваться их ошибками и реализовать свои моменты.