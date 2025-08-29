«Зенит» – «Пари НН»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1756494370

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» – «Пари НН», который состоится 30 августа 2025 года.

«Зенит»

Питерский клуб немного лихорадит, но он старается держаться в строю и не сильно отставать от лидеров. На данный момент «Зенит» идет лишь шестым и набрал девять баллов, что меньше, чем у «Краснодара» на шесть пунктов. На своем стадионе у команды Семака не должно быть проблем с «Пари НН», ну а очередная потеря баллов наверняка приведет к большой порции критики от околофутбольного сообщества.

26 августа «Зенит» справился с «Оренбургом» в кубке России (5:3), а 23 числа крупно переиграл «Динамо» Махачкала (4:0).

«Пари НН»

«Пари НН» смог добиться лишь трех баллов за шесть стартовых туров РПЛ , что нельзя назвать хорошим результатом. Команда идет в зоне вылета и нуждается в очках, но выездной матч с обозленным «Зенитом» вряд ли закончится в пользу гостей. Если команде из Нижнего Новгорода удастся добиться даже ничьей, это можно будет определенно считать успехом.

26 августа «Пари НН» проиграл в кубке России «Спартаку» (0:4), а 23 августа в чемпионат уступил и «Динамо Москва» (0:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Зенит» – 1.18

Ничья – 7.6

Победит «Пари НН» – 17

Статистика

«Зенит» уступил лишь в одной встрече из десяти последних во всех турнирах

«Пари НН» проиграл девять из десяти последних выездных поединков

Шесть последних встреч между клубами завершились победами «Зенита»

Прогноз

Поставить на победу «Зенита» в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.5. Команда из Санкт-Петербурга без сомнения возьмет три очка, а начало этому положит уже в первом тайме.