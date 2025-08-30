«Тоттенхэм» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1756560988

вчера, 16:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» – «Борнмут», который состоится 30 августа 2025 года.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» могут быть довольны стартом нового сезона, ведь выиграли оба матча в АПЛ и идут среди лидеров. В третьем туре команда принимает «Борнмут» и имеет отличные шансы добиться третьей победы подряд, ведь соперник сейчас выглядит не очень уверенно. Тем не менее, встреча будет напряженной и без усилий, «Тоттенхэму» не удастся набрать три балла.

23 августа «Тоттенхэм» обыграл на выезде «Манчестер Сити» (2:0), а 16 числа справился с «Бернли» (3:0).

«Борнмут»

«Борнмут» выиграл лишь один поединок из пяти последних, что четко говорит о готовности команде к новому сезону. Коллективу предстоит сыграть на выезде с воодушевленным и мощным сейчас «Тоттенхэмом», поэтом гости могут мечтать о победе, но стараться добыть хотя бы ничью. Любой результат кроме поражения вполне должен устроить команду в такой ситуации.

26 августа «Борнмут» проиграл на своем поле «Брентфорду» (0:2), а 23 числа на своем поле одолел «Вулверхэмптон» (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Тоттенхэм» – 1.9

Ничья – 3.85

Победит «Борнмут» – 4.05

Статистика

«Борнмут» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Тоттенхэма» завершились исходом «обе забьют»

Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах

Прогноз

Поставить на победу «Тоттенхэма», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что «шпоры» на своей волне успеха смогут забить больше своего соперника и одержать важную победу.