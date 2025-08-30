«Алавес» – «Атлетико»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

1756562338

вчера, 16:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Алавес» – «Атлетико», который состоится 30 августа 2025 года.

«Алавес»

«Алавес» смог добиться одной победы в двух стартовых поединках Ла Лиги и хочет продолжать набирать очки как можно раньше, чтобы не оказаться в середине сезона в зоне вылета с малыми шансами на спасение. Команда принимает «Атлетико» Мадрид, однако учитывая неуверенные выступления подопечных Симеоне, вполне себе может представить положительный результат в этой встрече.

22 августа «Алавес» на выезде проиграл «Бетису» (0:1), а 16 числа команда обыграла «Леванте» на своем поле (2:1).

«Атлетико»

«Матрасники» за два стартовых тура смогли набрать всего один балл, что можно назвать на данный момент провальным началом сезона. «Атлетико» Мадрид имеет большие амбиции и хочет войти в тройку равных с «Барселоной» и «Реалом», однако такие результаты все еще не позволяют этого сделать. Только победа устроит мадридский клуб, а в случае потери очков коллектив получит очередную порцию критики.

23 августа «Атлетико» на своем поле не смог обыграть «Эльче» (1:1), а 17 числа на выезде уступил «Эспаньолу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Алавес» – 5

Ничья – 3.55

Победит «Атлетико» – 1.8

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Атлетико» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Алавес» проиграл четыре домашних поединка из десяти на своем поле

«Атлетико» обыграл «Алавес» в трех из пяти встречах при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что гостям уже прилично надоело терять очки и сделали выводы, поэтому смогут набрать три очка.