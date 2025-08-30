«Лидс» – «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Лидс» – «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 30 августа 2025 года.
«Лидс»
«Лидс» лишь в этом сезоне вернулся в АПЛ, однако успел добыть одну победу. В активе команды три очка, и она будет пытаться в каждом матче набирать баллы. В игре на своей арене с перспективным вновь «Ньюкаслом», гостям больше придется думать об обороне и лишь изредка пытаться создавать собственные атаки, чтобы теоретически были шансы на приемлемый результат.
22 августа «Лидс» проиграл по пенальти «Шеффилд Уэнсдей» (1:2) в кубке английской лиги, а в чемпионате был разгромлен «Арсеналом» (0:5).
«Ньюкасл Юнайтед»
«Ньюкасл Юнайтед» на днях усилился Ником Вольтемаде из «Штутгарта» и хочет начать побеждать в АПЛ, ведь за два тура смог набрать всего один пункт. Команда настраивается на борьбу за зону Лиги чемпионов и такие результаты не вписываются в поставленные задачи. У гостей есть хорошая возможность забрать три очка в этом туре, если они сами не создадут себе проблем.
25 августа «Ньюкасл Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» на своем поле (2:3), а 16 числа поделил очки с «Астон Виллой» (0:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Лидс» – 3.4
- Ничья – 3.55
- Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 2.18
Статистика
- «Лидс» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Ньюкасл Юнайтед» проиграл четыре из пяти последних встреч на выезде
- Три из пяти поединков между клубами завершились ничейными результатами
Прогноз
Поставить на победу «Ньюкасл Юнайтед» компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.18. Предполагаем, что хозяева не очень готовы к АПЛ и им нужно время на притирку. Прогнозируем победу «сорок» в 1-2 мяча.