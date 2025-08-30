«Лидс» – «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1756563152

вчера, 17:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Лидс» – «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 30 августа 2025 года.

«Лидс»

«Лидс» лишь в этом сезоне вернулся в АПЛ , однако успел добыть одну победу. В активе команды три очка, и она будет пытаться в каждом матче набирать баллы. В игре на своей арене с перспективным вновь «Ньюкаслом», гостям больше придется думать об обороне и лишь изредка пытаться создавать собственные атаки, чтобы теоретически были шансы на приемлемый результат.

22 августа «Лидс» проиграл по пенальти «Шеффилд Уэнсдей» (1:2) в кубке английской лиги, а в чемпионате был разгромлен «Арсеналом» (0:5).

«Ньюкасл Юнайтед»

«Ньюкасл Юнайтед» на днях усилился Ником Вольтемаде из «Штутгарта» и хочет начать побеждать в АПЛ , ведь за два тура смог набрать всего один пункт. Команда настраивается на борьбу за зону Лиги чемпионов и такие результаты не вписываются в поставленные задачи. У гостей есть хорошая возможность забрать три очка в этом туре, если они сами не создадут себе проблем.

25 августа «Ньюкасл Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» на своем поле (2:3), а 16 числа поделил очки с «Астон Виллой» (0:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Лидс» – 3.4

Ничья – 3.55

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 2.18

Статистика

«Лидс» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл четыре из пяти последних встреч на выезде

Три из пяти поединков между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз