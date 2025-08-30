«Аугсбург» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Аугсбург» – «Бавария», который состоится 30 августа 2025 года.
«Аугсбург»
Команда может быть довольна выездной победой в первом туре и теперь готовится к поединку с чемпионом Германии с повышенным вниманием и упорством. Для «Аугсбурга» было бы очень полезно набрать очки в домашней игре с «Баварией», ведь это принесло бы не только баллы, но и уверенность в своих силах перед следующими встречами, которых впереди будет очень много.
23 августа «Аугсбург» на выезде обыграл «Фрайбург» (3:1), а 17 числа команда на выезде переиграла «Халлешер» в кубке (2:0).
«Бавария»
«Бавария» на данный момент выглядит очень мощно и перспективно, но качественных исполнителей на замену явно не хватает. Тем не менее, мюнхенский клуб добился разгромной победы над серьезным соперником в первом туре и намерен переиграть «Аугсбург», хоть и уважает соперника, ведь о недооценке не может идти и речи.
27 августа «Бавария» вырвала победу в кубке Германии у «Вехена» (3:2), а 22 числа в чемпионате разгромила «РБ Лейпциг» (6:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Аугсбург» – 9.5
- Ничья – 6.1
- Победит «Бавария» – 1.3
Статистика
- «Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей из десяти во всех турнирах
- «Аугсбург» проиграл пять из восьми последних домашних поединков
- «Бавария» выиграла у «Аугсбурга» восемь из десяти матчей при двух поражениях
Прогноз
Поставить на победу «Баварии» в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что гости сразу начнут давить на соперника и к перерыву уже точно будут вести в счете.