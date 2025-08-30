«Аугсбург» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1756565946

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Аугсбург» – «Бавария», который состоится 30 августа 2025 года.

«Аугсбург»

Команда может быть довольна выездной победой в первом туре и теперь готовится к поединку с чемпионом Германии с повышенным вниманием и упорством. Для «Аугсбурга» было бы очень полезно набрать очки в домашней игре с «Баварией», ведь это принесло бы не только баллы, но и уверенность в своих силах перед следующими встречами, которых впереди будет очень много.

23 августа «Аугсбург» на выезде обыграл «Фрайбург» (3:1), а 17 числа команда на выезде переиграла «Халлешер» в кубке (2:0).

«Бавария»

«Бавария» на данный момент выглядит очень мощно и перспективно, но качественных исполнителей на замену явно не хватает. Тем не менее, мюнхенский клуб добился разгромной победы над серьезным соперником в первом туре и намерен переиграть «Аугсбург», хоть и уважает соперника, ведь о недооценке не может идти и речи.

27 августа «Бавария» вырвала победу в кубке Германии у «Вехена» (3:2), а 22 числа в чемпионате разгромила «РБ Лейпциг» (6:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Аугсбург» – 9.5

Ничья – 6.1

Победит «Бавария» – 1.3

Статистика

«Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей из десяти во всех турнирах

«Аугсбург» проиграл пять из восьми последних домашних поединков

«Бавария» выиграла у «Аугсбурга» восемь из десяти матчей при двух поражениях

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что гости сразу начнут давить на соперника и к перерыву уже точно будут вести в счете.