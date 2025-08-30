«Реал Овьедо» – «Реал» Сосьедад: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1756566698

вчера, 18:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Реал Овьедо» – «Реал» Сосьедад, который состоится 30 августа 2025 года.

«Реал Овьедо»

Команда только в этом сезоне вышла в Ла Лигу и за два тура не смогла ничего достичь. Тем не менее, «Реал Овьедо» проиграл серьезным соперникам, а в третьей игре коллектив ждет в гости еще одного в лице «Реала» Сосьедад. На данный момент клубу нужен любой результат кроме поражения, чтобы побыстрее привыкнуть к новому дивизиону и конкурировать с более слабыми соперниками за места выше зоны вылета.

24 августа «Реал Овьедо» проиграл на своем поле мадридскому «Реалу» (0:3), а ранее уступил на выезде «Вильярреалу» (0:2).

«Реал» Сосьедад

«Реал» Сосьедад сейчас демонстрирует интересную серию ничейных результатов и готов ее прервать в сторону побед уже в ближайшем туре. В активе клуба лишь два пункта и победа позволила бы ему значительно подняться по турнирной таблице Ла Лиги вверх. Гости будут иметь преимущество, однако не должны недооценивать соперника, который предельно мотивирован на старте нового сезона.

24 августа «Реал» Сосьедад сыграл вничью с «Эспаньолом» (2:2), а 16 числа команда поделила очки с «Валенсией» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Реал» Овьедо – 3.4

Ничья – 3.1

Победит «Реал» Сосьедад – 2.35

Статистика

Пять последних матчей «Реала» Сосьедад завершились ничейными результатами

«Реал Овьедо» проиграл два последних домашних матча

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.1. Предполагаем, что «Реал Овьедо» найдет в себе силы отбиться от атак соперника и добиться своего первого пункта в Ла Лиге.