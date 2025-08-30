«Жирона» – «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1756569061

вчера, 18:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Жирона» – «Севилья», который состоится 30 августа 2025 года.

«Жирона»

Команда хуже всех стартовала в первых турах Ла Лиги и проиграла оба поединка с разницей (1:8). Такое начал не может не отразиться на настроении команды, поэтому «Жироне» нужны срочные изменения и уже в игре с «Севильей» хозяевам нужно побеждать. Встреча будет нервная и напряженная, ведь у обоих коллективов дела идут совсем не важно, а здесь есть шанс набрать очки.

24 августа «Жирона» проиграла на выезде «Вильярреалу» (0:5), а 15 числа на своем поле уступила «Райо Вальекано» (1:3).

«Севилья»

«Севилья» также проиграла два поединка в новом сезоне чемпионата Испании, однако разнице мячей куда более приличная (3:5). Команда находится в кризисе уже несколько лет и давно не играла в еврокубках и вряд ли в этом сезоне будет претендовать на высокие места. Тем не менее, у гостей есть возможность сыграть лучше «Жироны» и набрать первые три балла в чемпионате.

25 августа «Севилья» проиграла на своем поле «Хетафе» (1:2), а 17 числа на выезде уступила «Атлетику» Бильбао (2:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Жирона» – 2.5

Ничья – 3.2

Победит «Севилья» – 3.05

Статистика

«Жирона» проиграла четыре из шести последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей «Севильи» завершились исходом «обе забьют»

«Севилья» проиграла «Жироне» четыре из пяти последних матчей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.2. Предполагаем, что обе команды не решатся рисковать, что не позволит создавать много голевых моментов и в конечном итоге поделят очки.