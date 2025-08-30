«Реал» Мадрид – «Мальорка»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

1756569661

вчера, 19:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Реал» Мадрид – «Мальорка», который состоится 30 августа 2025 года.

«Реал» Мадрид

Команда находится в числе тех, кто набрал шесть очков в двух поединках и не хочет останавливаться на достигнутом. «Реал» принимает на своем поле «Мальорку», которая не очень походит на версию предыдущего сезона, поэтому у «королевского клуба» не должно возникнуть проблем на своем стадионе, особенно если не случится ничего необычного на поле.

24 августа «Реал» Мадрид крупно обыграл на выезде «Реал Овьедо» (3:0), а 19 числа команда обыграла «Осасуну» (1:0).

«Мальорка»

«Мальорка» набрала всего один балл в двух матчах и пока не показывает качественной игры, которая нравилась зрителям в прошлом сезоне. Коллектив идет на 16 месте и набрать очки в Мадриде будет максимально сложно. В случае поражения команда уже после трех туров может оказаться в зоне вылета и такое развитие событий очень возможно уже в ближайшее время.

23 августа «Мальорка» сыграла вничью с «Сельтой» (1:1), а 16 числа проиграла «Барселоне» на своем поле (0:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Реал» Мадрид – 1.2

Ничья – 7.5

Победит «Мальорка» – 16

Статистика

«Реал» Мадрид выиграл восемь из десяти последних поединков во всех турнирах

«Мальорка» проиграла пять из десяти последних встреч на выезде

«Реал» Мадрид выиграл у «Мальорки» четыре из пяти последних матчей при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу мадридского «Реала» с форой (-2), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что «сливочные» не оставят шансов «Мальорке» и одержат крупную победу в этот футбольный вечер.