«Реал» Мадрид – «Мальорка»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Реал» Мадрид – «Мальорка», который состоится 30 августа 2025 года.
«Реал» Мадрид
Команда находится в числе тех, кто набрал шесть очков в двух поединках и не хочет останавливаться на достигнутом. «Реал» принимает на своем поле «Мальорку», которая не очень походит на версию предыдущего сезона, поэтому у «королевского клуба» не должно возникнуть проблем на своем стадионе, особенно если не случится ничего необычного на поле.
24 августа «Реал» Мадрид крупно обыграл на выезде «Реал Овьедо» (3:0), а 19 числа команда обыграла «Осасуну» (1:0).
«Мальорка»
«Мальорка» набрала всего один балл в двух матчах и пока не показывает качественной игры, которая нравилась зрителям в прошлом сезоне. Коллектив идет на 16 месте и набрать очки в Мадриде будет максимально сложно. В случае поражения команда уже после трех туров может оказаться в зоне вылета и такое развитие событий очень возможно уже в ближайшее время.
23 августа «Мальорка» сыграла вничью с «Сельтой» (1:1), а 16 числа проиграла «Барселоне» на своем поле (0:3).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Реал» Мадрид – 1.2
- Ничья – 7.5
- Победит «Мальорка» – 16
Статистика
- «Реал» Мадрид выиграл восемь из десяти последних поединков во всех турнирах
- «Мальорка» проиграла пять из десяти последних встреч на выезде
- «Реал» Мадрид выиграл у «Мальорки» четыре из пяти последних матчей при одном поражении
Прогноз
Поставить на победу мадридского «Реала» с форой (-2), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что «сливочные» не оставят шансов «Мальорке» и одержат крупную победу в этот футбольный вечер.