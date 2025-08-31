«Анже» – «Ренн»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

1756620753

сегодня, 09:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Анже» – «Ренн», который состоится 31 августа 2025 года.

«Анже»

Команда набрала в двух турах три балла, что является средним результатом и поводов для переживаний нет. «Анже» в прошлом сезоне выглядел куда крепче, чем ранее и теперь коллективу важно освоиться ближе к середине турнирной таблице, а не зоны вылета. В случае победы, хозяева гарантированно поднимутся выше в таблице, что добавит им еще уверенности в своих силах.

22 августа «Анже» минимально проиграл на выезде « ПСЖ » (0:1), а 17 числа с таким же счетом одолел «Париж» (1:0).

«Ренн»

После сложной победы над непростым соперником в первом туре, «Ренн» был разгромлен во втором. Команда все еще не обрела стабильность и рискует провести этот сезон так же неважно, как и прошлый. В третьем туре гостям будет не так просто, как кажется, ведь соперник заметно прибавил почти во всех компонентах и на захочет уступать баллы.

24 августа «Ренн» крупно проиграл «Лорьяну» (0:4), а 15 числа минимально обыграл на своем поле «Марсель» (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Анже» – 1.67

Ничья – 4

Победит «Ренн» – 5.3

Статистика

«Ренн» выиграл лишь одну игру из пяти последних во всех турнирах

Девять последних матчей «Анже» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти встреч между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.67. На данный момент гости выглядят нестабильно и неуверенно, поэтому вполне стоит ожидать забитых голов в достатке.