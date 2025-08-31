 
«Анже» – «Ренн»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

сегодня, 09:12
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Анже» – «Ренн», который состоится 31 августа 2025 года.

«Анже»

Команда набрала в двух турах три балла, что является средним результатом и поводов для переживаний нет. «Анже» в прошлом сезоне выглядел куда крепче, чем ранее и теперь коллективу важно освоиться ближе к середине турнирной таблице, а не зоны вылета. В случае победы, хозяева гарантированно поднимутся выше в таблице, что добавит им еще уверенности в своих силах.

22 августа «Анже» минимально проиграл на выезде «ПСЖ» (0:1), а 17 числа с таким же счетом одолел «Париж» (1:0).

«Ренн»

После сложной победы над непростым соперником в первом туре, «Ренн» был разгромлен во втором. Команда все еще не обрела стабильность и рискует провести этот сезон так же неважно, как и прошлый. В третьем туре гостям будет не так просто, как кажется, ведь соперник заметно прибавил почти во всех компонентах и на захочет уступать баллы.

24 августа «Ренн» крупно проиграл «Лорьяну» (0:4), а 15 числа минимально обыграл на своем поле «Марсель» (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Анже» – 1.67
  • Ничья – 4
  • Победит «Ренн» – 5.3

Статистика

  • «Ренн» выиграл лишь одну игру из пяти последних во всех турнирах
  • Девять последних матчей «Анже» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти встреч между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.67. На данный момент гости выглядят нестабильно и неуверенно, поэтому вполне стоит ожидать забитых голов в достатке.

 
