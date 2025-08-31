«Ливерпуль» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Арсенал», который состоится 31 августа 2025 года.
«Ливерпуль»
Команда смогла выиграть обе игры на старте АПЛ, но в обеих она пропускала и добивалась победы лишь в концовке встречи. Все это может настораживать болельщиков «Ливерпуля», ведь такое везение не бесконечное и больше всего им не хочется, чтобы оно исчезло на важном и принципиальном матче с «Арсеналом», ведь именно в нем и будет состоять ключевая борьба за лидерство.
25 августа «Ливерпуль» обыграл на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (3:2), а 15 числа на своем поле справился с «Борнмутом» (4:2).
«Арсенал»
«Канониры» прошли первые два тура более спокойно и также показали максимальный результат, но при этом не пропустив ни одного мяча. «Арсенал» готов в этом сезоне бороться за чемпионство, поэтому на предстоящую игру с конкурентом настраивается очень серьезно. Тем не менее, учитывая выездной статус поединка, лондонский клуб вряд ли отказался бы даже от ничейного результата.
23 августа «Арсенал» разгромил на своем поле «Лидс» (5:0), а ранее минимально обыграл на выезде «Манчестер Юнайтед» (1:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Ливерпуль» – 2.35
- Ничья – 3.5
- Победит «Арсенал» – 3.1
Статистика
- «Ливерпуль» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
- «Арсенал» проиграл одну встречу из десяти последних на выезде
- Четыре из пяти встреч между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Ливерпуля», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.35. Главное преимущество «красных» — это игра на своем стадионе и они наверняка воспользуются шансом обойти соперника уже на старте сезона.