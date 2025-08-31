«Ливерпуль» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1756621367

сегодня, 09:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Арсенал», который состоится 31 августа 2025 года.

«Ливерпуль»

Команда смогла выиграть обе игры на старте АПЛ , но в обеих она пропускала и добивалась победы лишь в концовке встречи. Все это может настораживать болельщиков «Ливерпуля», ведь такое везение не бесконечное и больше всего им не хочется, чтобы оно исчезло на важном и принципиальном матче с «Арсеналом», ведь именно в нем и будет состоять ключевая борьба за лидерство.

25 августа «Ливерпуль» обыграл на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (3:2), а 15 числа на своем поле справился с «Борнмутом» (4:2).

«Арсенал»

«Канониры» прошли первые два тура более спокойно и также показали максимальный результат, но при этом не пропустив ни одного мяча. «Арсенал» готов в этом сезоне бороться за чемпионство, поэтому на предстоящую игру с конкурентом настраивается очень серьезно. Тем не менее, учитывая выездной статус поединка, лондонский клуб вряд ли отказался бы даже от ничейного результата.

23 августа «Арсенал» разгромил на своем поле «Лидс» (5:0), а ранее минимально обыграл на выезде «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Ливерпуль» – 2.35

Ничья – 3.5

Победит «Арсенал» – 3.1

Статистика

«Ливерпуль» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Арсенал» проиграл одну встречу из десяти последних на выезде

Четыре из пяти встреч между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.35. Главное преимущество «красных» — это игра на своем стадионе и они наверняка воспользуются шансом обойти соперника уже на старте сезона.