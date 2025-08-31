«Вольфсбург» – «Майнц»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Вольфсбург» – «Майнц», который состоится 31 августа 2025 года.
«Вольфсбург»
Команда незаметно для многих стала из претендента на еврокубки, коллективом из нижней части турнирной таблицы. «Вольфсбург» имел огромные проблемы в прошлом сезоне, а в этом начал с победы, и болельщики надеются, что вернется их прежний клуб, который даже успел побывать чемпионом Германии около 15 лет назад. В игре с «Майнцом» от хозяев ждут победы и трех баллов в актив.
23 августа «Вольфсбург» обыграл на выезде «Хайденхайм» (3:1), а в кубке Германии разгромил «Хемелинген» (9:0).
«Майнц»
«Майнц» наоборот, провел хороший прошлый сезон, но в первом туре нового розыгрыша Бундеслиги у коллектива дела не сложились. Тем не менее, команда смогла пробиться в основной этап Лиги конференций, поэтому болельщикам не придется скучать. В выездной игре с «Вольфсбургом» при удачно сложившихся обстоятельствах, гости вполне могут рассчитывать на набранные очки.
28 августа «Майнц» крупно обыграл «Русенборг» в Лиге конференций (4:1), а в чемпионате уступил «Кельну» (0:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Вольфсбург» – 2.05
- Ничья – 3.7
- Победит «Майнц» – 3.6
Статистика
- «Вольфсбург» проиграл четыре из шести последних поединков во всех турнирах
- «Майнц» выиграл шесть из десяти матчей за последнее время
- Четыре из пяти встреч между клубами закончились вариантом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Вольфсбурга», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.05. Хозяева понимают, что могут выдать хороший старт и провести неплохой сезон, поэтому сделают все, чтобы набрать здесь три балла.