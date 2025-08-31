«Вольфсбург» – «Майнц»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

1756621983

сегодня, 09:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Вольфсбург» – «Майнц», который состоится 31 августа 2025 года.

«Вольфсбург»

Команда незаметно для многих стала из претендента на еврокубки, коллективом из нижней части турнирной таблицы. «Вольфсбург» имел огромные проблемы в прошлом сезоне, а в этом начал с победы, и болельщики надеются, что вернется их прежний клуб, который даже успел побывать чемпионом Германии около 15 лет назад. В игре с «Майнцом» от хозяев ждут победы и трех баллов в актив.

23 августа «Вольфсбург» обыграл на выезде «Хайденхайм» (3:1), а в кубке Германии разгромил «Хемелинген» (9:0).

«Майнц»

«Майнц» наоборот, провел хороший прошлый сезон, но в первом туре нового розыгрыша Бундеслиги у коллектива дела не сложились. Тем не менее, команда смогла пробиться в основной этап Лиги конференций, поэтому болельщикам не придется скучать. В выездной игре с «Вольфсбургом» при удачно сложившихся обстоятельствах, гости вполне могут рассчитывать на набранные очки.

28 августа «Майнц» крупно обыграл «Русенборг» в Лиге конференций (4:1), а в чемпионате уступил «Кельну» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Вольфсбург» – 2.05

Ничья – 3.7

Победит «Майнц» – 3.6

Статистика

«Вольфсбург» проиграл четыре из шести последних поединков во всех турнирах

«Майнц» выиграл шесть из десяти матчей за последнее время

Четыре из пяти встреч между клубами закончились вариантом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Вольфсбурга», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.05. Хозяева понимают, что могут выдать хороший старт и провести неплохой сезон, поэтому сделают все, чтобы набрать здесь три балла.