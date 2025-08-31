 
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Вольфсбург» – «Майнц»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

сегодня, 09:33
«Вольфсбург» – «Майнц»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Вольфсбург» – «Майнц», который состоится 31 августа 2025 года.

«Вольфсбург»

Команда незаметно для многих стала из претендента на еврокубки, коллективом из нижней части турнирной таблицы. «Вольфсбург» имел огромные проблемы в прошлом сезоне, а в этом начал с победы, и болельщики надеются, что вернется их прежний клуб, который даже успел побывать чемпионом Германии около 15 лет назад. В игре с «Майнцом» от хозяев ждут победы и трех баллов в актив.

23 августа «Вольфсбург» обыграл на выезде «Хайденхайм» (3:1), а в кубке Германии разгромил «Хемелинген» (9:0).

«Майнц»

«Майнц» наоборот, провел хороший прошлый сезон, но в первом туре нового розыгрыша Бундеслиги у коллектива дела не сложились. Тем не менее, команда смогла пробиться в основной этап Лиги конференций, поэтому болельщикам не придется скучать. В выездной игре с «Вольфсбургом» при удачно сложившихся обстоятельствах, гости вполне могут рассчитывать на набранные очки.

28 августа «Майнц» крупно обыграл «Русенборг» в Лиге конференций (4:1), а в чемпионате уступил «Кельну» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Вольфсбург» – 2.05
  • Ничья – 3.7
  • Победит «Майнц» – 3.6

Статистика

  • «Вольфсбург» проиграл четыре из шести последних поединков во всех турнирах
  • «Майнц» выиграл шесть из десяти матчей за последнее время
  • Четыре из пяти встреч между клубами закончились вариантом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Вольфсбурга», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.05. Хозяева понимают, что могут выдать хороший старт и провести неплохой сезон, поэтому сделают все, чтобы набрать здесь три балла.

 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 