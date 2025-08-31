«Боруссия» Дортмунд – «Унион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1756622520

сегодня, 09:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд – «Унион», который состоится 31 августа 2025 года.

«Боруссия» Дортмунд

«Шмели» начали создавать себе проблемы с самого первого тура, ведь умудрились упустить казалось бы, уже добытую победу. Теперь «Боруссии» предстоит на своем поле сыграть с «Унионом», который не блещет результатами, однако может неожиданно создать проблемы. Хозяева являются фаворитами и если хотят помечтать о чемпионстве, то обязаны только побеждать.

23 августа «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Санкт-Паули» (3:3), а 18 числа в кубке справилась на выезде с «Эссеном» (1:0).

«Унион»

«Унион» не так ярко провел прошлый сезон, как ждали болельщики, но стартовал с победы в первом туре в нынешнем футбольном году. Столичная команда даже пару лет назад играла в Лиге чемпионов, но сейчас туда будет сложно пробиться. Тем не менее, коллектив из Берлина не собирается проигрывать в Дортмунде, а попробует найти подходы к воротам соперника и набрать очки.

23 августа «Унион» обыграл на своем поле «Штутгарт» в чемпионате (2:1), а 15 числа в кубке Германии уверенно разгромил малоизвестный «Гутерслох» (5:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.4

Ничья – 5.2

Победит «Унион» – 7.4

Статистика

Семь из десяти последних матчей «черно-желтых» завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» выиграла семь из десяти домашних поединков во всех турнирах

Четыре из пяти встреч между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу хозяев, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.4. «Боруссия» Дортмунд играет на своем поле и не позволит себе потерять очки во втором стартовом туре подряд, хотя игра вряд ли будет слишком простой для коллектива.