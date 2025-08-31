«Боруссия» Дортмунд – «Унион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд – «Унион», который состоится 31 августа 2025 года.
«Боруссия» Дортмунд
«Шмели» начали создавать себе проблемы с самого первого тура, ведь умудрились упустить казалось бы, уже добытую победу. Теперь «Боруссии» предстоит на своем поле сыграть с «Унионом», который не блещет результатами, однако может неожиданно создать проблемы. Хозяева являются фаворитами и если хотят помечтать о чемпионстве, то обязаны только побеждать.
23 августа «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Санкт-Паули» (3:3), а 18 числа в кубке справилась на выезде с «Эссеном» (1:0).
«Унион»
«Унион» не так ярко провел прошлый сезон, как ждали болельщики, но стартовал с победы в первом туре в нынешнем футбольном году. Столичная команда даже пару лет назад играла в Лиге чемпионов, но сейчас туда будет сложно пробиться. Тем не менее, коллектив из Берлина не собирается проигрывать в Дортмунде, а попробует найти подходы к воротам соперника и набрать очки.
23 августа «Унион» обыграл на своем поле «Штутгарт» в чемпионате (2:1), а 15 числа в кубке Германии уверенно разгромил малоизвестный «Гутерслох» (5:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.4
- Ничья – 5.2
- Победит «Унион» – 7.4
Статистика
- Семь из десяти последних матчей «черно-желтых» завершились исходом «обе забьют»
- «Боруссия» выиграла семь из десяти домашних поединков во всех турнирах
- Четыре из пяти встреч между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу хозяев, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.4. «Боруссия» Дортмунд играет на своем поле и не позволит себе потерять очки во втором стартовом туре подряд, хотя игра вряд ли будет слишком простой для коллектива.