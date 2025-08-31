«Сельта» – «Вильярреал»: прогноз и ставки от БK Pinnacle888

1756624262

сегодня, 10:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Сельта» – «Вильярреал», который состоится 31 августа 2025 года.

«Сельта»

За три тура «Сельта» смогла набрать всего два балла, что вряд ли нравится болельщикам и руководству. Команда находится очень близко к зоне вылета, и чтобы туда не попасть, ей нужно набирать очки более активно и начать побеждать. В домашней игре с «Вильярреалом» будет непросто, ведь соперник хорошо вошел в сезон и еще не пропускал в новом розыгрыше Ла Лиги.

27 августа «Сельта» сыграла вничью с «Бетисом» (1:1), а 23 августа команда поделила очки с «Мальоркой» (1:1).

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» очень уверенно начала сезон и набрала шесть очков в двух поединках с разницей мячей (7:0). Теперь «Вильярреалу» надо закрепить успех, и нынешняя «Сельта» очень подходит для этой задачи. Гости будут иметь преимущество и им останется его лишь реализовать и не допустить больших «пожаров» у себя в обороне, что тоже немаловажно для результата.

24 августа «Вильярреал» разгромил на своем поле «Жирону» (5:0), а 15 числа справился с «Реал Овьедо» (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Сельта» – 2.9

Ничья – 3.45

Победит «Вильярреал» – 2.45

Статистика

«Сельта» проиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних выездных поединков «Вильярреала» завершились ничьими

Пять встреч между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Вильярреала», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.45. «Сельта» чувствует себя неуверенно и в таком матче ей будет сложно обороняться против мотивированного соперника. Прогнозируем победу гостей в этом поединке Ла Лиги.