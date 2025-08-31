 
«Сельта» – «Вильярреал»: прогноз и ставки от БK Pinnacle888

сегодня, 10:11
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Сельта» – «Вильярреал», который состоится 31 августа 2025 года.

«Сельта»

За три тура «Сельта» смогла набрать всего два балла, что вряд ли нравится болельщикам и руководству. Команда находится очень близко к зоне вылета, и чтобы туда не попасть, ей нужно набирать очки более активно и начать побеждать. В домашней игре с «Вильярреалом» будет непросто, ведь соперник хорошо вошел в сезон и еще не пропускал в новом розыгрыше Ла Лиги.

27 августа «Сельта» сыграла вничью с «Бетисом» (1:1), а 23 августа команда поделила очки с «Мальоркой» (1:1).

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» очень уверенно начала сезон и набрала шесть очков в двух поединках с разницей мячей (7:0). Теперь «Вильярреалу» надо закрепить успех, и нынешняя «Сельта» очень подходит для этой задачи. Гости будут иметь преимущество и им останется его лишь реализовать и не допустить больших «пожаров» у себя в обороне, что тоже немаловажно для результата.

24 августа «Вильярреал» разгромил на своем поле «Жирону» (5:0), а 15 числа справился с «Реал Овьедо» (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Сельта» – 2.9
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Вильярреал» – 2.45

Статистика

  • «Сельта» проиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из шести последних выездных поединков «Вильярреала» завершились ничьими
  • Пять встреч между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Вильярреала», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.45. «Сельта» чувствует себя неуверенно и в таком матче ей будет сложно обороняться против мотивированного соперника. Прогнозируем победу гостей в этом поединке Ла Лиги.

 
