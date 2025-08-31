ЦСКА – «Краснодар»: прогноз и ставка от БК Pinnacle888

1756624997

сегодня, 10:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА – «Краснодар», который состоится 31 августа 2025 года.

ЦСКА

Московские «армейцы» неплохо себя чувствуют в новом сезоне и имеют отличные шансы после этого тура стать лидером РПЛ . Для этого ЦСКА должен на своем поле обыгрывать «Краснодар», который лидирует в турнирной таблице и опережает коллектив всего на один пункт. Центральный матч тура в РПЛ вызывает большой ажиотаж и рекомендуется к просмотру для всех любителей российского футбола.

27 августа ЦСКА в кубке России обыграл «Балтику» (2:0), а 24 числа в чемпионате не имел проблем с «Акроном» (3:1).

«Краснодар»

«Краснодар» потерпел единственное поражение в чемпионате, а все остальные матчи неизменно побеждал. «Быки» набрали 15 очков за шесть туров и заслуженно лидируют в турнирной таблице. В личной встрече с одним из преследователей, чемпион России постарается не дать сопернику создать много моментов и как минимум не проиграть, а победа гарантируемо оставит команду на лидирующей позиции.

27 августа в кубке России «Краснодар» переиграл «Сочи» (4:2), а 24 числа и вовсе разгромил на выезде «Крылья Советов» уже в рамках чемпионата страны.

Котировки БК Pinnacle888

Победит ЦСКА – 2.7

– 2.7 Ничья – 3.3

Победит «Краснодар» – 2.8

Статистика

ЦСКА выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах «Краснодар» выиграл восемь из десяти выездных поединков за последнее время

«Армейцы» побеждали «Краснодар» на своем поле в четырех из пяти последних матчах

Прогноз