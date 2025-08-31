ЦСКА – «Краснодар»: прогноз и ставка от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА – «Краснодар», который состоится 31 августа 2025 года.
ЦСКА
Московские «армейцы» неплохо себя чувствуют в новом сезоне и имеют отличные шансы после этого тура стать лидером РПЛ. Для этого ЦСКА должен на своем поле обыгрывать «Краснодар», который лидирует в турнирной таблице и опережает коллектив всего на один пункт. Центральный матч тура в РПЛ вызывает большой ажиотаж и рекомендуется к просмотру для всех любителей российского футбола.
27 августа ЦСКА в кубке России обыграл «Балтику» (2:0), а 24 числа в чемпионате не имел проблем с «Акроном» (3:1).
«Краснодар»
«Краснодар» потерпел единственное поражение в чемпионате, а все остальные матчи неизменно побеждал. «Быки» набрали 15 очков за шесть туров и заслуженно лидируют в турнирной таблице. В личной встрече с одним из преследователей, чемпион России постарается не дать сопернику создать много моментов и как минимум не проиграть, а победа гарантируемо оставит команду на лидирующей позиции.
27 августа в кубке России «Краснодар» переиграл «Сочи» (4:2), а 24 числа и вовсе разгромил на выезде «Крылья Советов» уже в рамках чемпионата страны.
Котировки БК Pinnacle888
- Победит ЦСКА – 2.7
- Ничья – 3.3
- Победит «Краснодар» – 2.8
Статистика
- ЦСКА выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Краснодар» выиграл восемь из десяти выездных поединков за последнее время
- «Армейцы» побеждали «Краснодар» на своем поле в четырех из пяти последних матчах
Прогноз
Поставить на победу ЦСКА, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.7 «Краснодар» традиционно слабо играет на арене «армейского» клуба и в этот раз наверняка не сможет набрать очки в Москве.