«Гавр» – «Ницца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 13:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Гавр» – «Ницца», который состоится 31 августа 2025 года.

«Гавр»

«Гавр» большим чудом остался в Лиге 1 и теперь будет пытаться снова удержаться в элитном дивизионе. Коллектив за два тура набрал три очка и пока находится в середине турнирной таблицы, однако после лишь двух поединков она не может дать много информации. Хозяева принимают «Ниццу» и точно будут играть вторым номером, большую часть времени проводя в защите и цепляясь за очки.

24 августа «Гавр» проиграл на своем поле «Лансу» (1:2), а 16 числа на выезде уступил «Монако» (1:3).

«Ницца»

«Ницца» также не смогла набрать максимум в двух турах и ограничилась тремя баллами. Команда ставит более высокие цели в чемпионате, чем «Гавр», поэтому и с клуба будет гораздо больший спрос. В личной встрече с потенциальным аутсайдером Лиги 1 у гостей стоит задачи исключительно победить и набрать важные очки на старте сезона, ведь именно их может не хватить по его завершению.

23 августа «Ницца» обыграла на своем поле «Осер» (3:1), а 16 числа команда уступила «Тулузе» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Гавр» – 3.45

Ничья – 3.65

Победит «Ницца» – 2.12

Статистика

«Ницца» проиграла четыре из шести последних матчей во всех турнирах

«Гавр» не может победить на своем поле уже шесть поединков подряд

«Ницца» выиграла у «Гавра» три последних личных встречи

Прогноз

Поставить на победу «Ниццы», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.12. Команда не вышла в Лигу чемпионов, но во внутреннем первенстве должна продолжать набирать очки и бороться за место в первой четверке, поэтому шансов у «Гавра» очень мало.