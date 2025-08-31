«Монако» – «Страсбур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» – «Страсбур», который состоится 31 августа 2025 года.
«Монако»
«Монако» не может быть доволен стартом сезона, ведь за два тура набрал лишь три очка. Теперь команде нельзя ошибаться, иначе уже в начале сезона можно сильно далеко отпустить конкурентов вперед. Матч со «Страсбуром» будет предельно сложный, ведь соперник начал сезон лучше и намерен создать проблемы фавориту на его же стадионе.
24 августа «Монако» проиграл на выезде «Лиллю» (0:1), а 16 числа на своем поле оказался сильнее «Гавра» (3:1).
«Страсбур»
«Страсбур» уже давно стал крепкой боевой единицей в Лиге 1 и все знают, что команда никому свои баллы не подарит. Коллектив одержал две победы на старте сезона и не хочет прерывать зарождающуюся успешную серию. Тем не менее, встреча будет сложная и на выезде, поэтому ничья была бы также вполне приемлема
28 августа «Страсбур» обыграл «Брондбю» (3:2) в Лиге Конференций и прошел в групповой этап, а 24 августа минимально одолел «Нант» (1:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Монако» – 1.55
- Ничья – 4.7
- Победит «Страсбур» – 5.6
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Монако» завершились исходом «обе забьют»
- «Страсбур» не проигрывает уже четыре поединка подряд на выезде
- «Монако» выиграл четыре из пяти встреч со «Страсбургом»
Прогноз
Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.55. Хозяева имеют хорошую статистику личных встреч со «Страсбургом» и на этот раз им важна победа, которую они с большой вероятностью достигнут.