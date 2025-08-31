«Монако» – «Страсбур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1756636009

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» – «Страсбур», который состоится 31 августа 2025 года.

«Монако»

«Монако» не может быть доволен стартом сезона, ведь за два тура набрал лишь три очка. Теперь команде нельзя ошибаться, иначе уже в начале сезона можно сильно далеко отпустить конкурентов вперед. Матч со «Страсбуром» будет предельно сложный, ведь соперник начал сезон лучше и намерен создать проблемы фавориту на его же стадионе.

24 августа «Монако» проиграл на выезде «Лиллю» (0:1), а 16 числа на своем поле оказался сильнее «Гавра» (3:1).

«Страсбур»

«Страсбур» уже давно стал крепкой боевой единицей в Лиге 1 и все знают, что команда никому свои баллы не подарит. Коллектив одержал две победы на старте сезона и не хочет прерывать зарождающуюся успешную серию. Тем не менее, встреча будет сложная и на выезде, поэтому ничья была бы также вполне приемлема

28 августа «Страсбур» обыграл «Брондбю» (3:2) в Лиге Конференций и прошел в групповой этап, а 24 августа минимально одолел «Нант» (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Монако» – 1.55

Ничья – 4.7

Победит «Страсбур» – 5.6

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Монако» завершились исходом «обе забьют»

«Страсбур» не проигрывает уже четыре поединка подряд на выезде

«Монако» выиграл четыре из пяти встреч со «Страсбургом»

Прогноз

Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.55. Хозяева имеют хорошую статистику личных встреч со «Страсбургом» и на этот раз им важна победа, которую они с большой вероятностью достигнут.