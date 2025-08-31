 
«Монако» – «Страсбур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 13:26
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» – «Страсбур», который состоится 31 августа 2025 года.

«Монако»

«Монако» не может быть доволен стартом сезона, ведь за два тура набрал лишь три очка. Теперь команде нельзя ошибаться, иначе уже в начале сезона можно сильно далеко отпустить конкурентов вперед. Матч со «Страсбуром» будет предельно сложный, ведь соперник начал сезон лучше и намерен создать проблемы фавориту на его же стадионе.

24 августа «Монако» проиграл на выезде «Лиллю» (0:1), а 16 числа на своем поле оказался сильнее «Гавра» (3:1).

«Страсбур»

«Страсбур» уже давно стал крепкой боевой единицей в Лиге 1 и все знают, что команда никому свои баллы не подарит. Коллектив одержал две победы на старте сезона и не хочет прерывать зарождающуюся успешную серию. Тем не менее, встреча будет сложная и на выезде, поэтому ничья была бы также вполне приемлема

28 августа «Страсбур» обыграл «Брондбю» (3:2) в Лиге Конференций и прошел в групповой этап, а 24 августа минимально одолел «Нант» (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Монако» – 1.55
  • Ничья – 4.7
  • Победит «Страсбур» – 5.6

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Монако» завершились исходом «обе забьют»
  • «Страсбур» не проигрывает уже четыре поединка подряд на выезде
  • «Монако» выиграл четыре из пяти встреч со «Страсбургом»

Прогноз

Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.55. Хозяева имеют хорошую статистику личных встреч со «Страсбургом» и на этот раз им важна победа, которую они с большой вероятностью достигнут.

 
