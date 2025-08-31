«ФК Париж» – «Мец»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1756636748

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 « ФК Париж» – «Мец», который состоится 31 августа 2025 года.

« ФК Париж»

Появление еще одной команды из Парижа привлекло много внимания к Лиге 1, а стадионы двух клубов находятся друг от друга через дорогу. Тем не менее, новичок далек от результатов чемпиона Франции и еще не набирал очков в Лиге 1. В поединке с «Мецом» у хозяев появится первая реальная возможность порадовать своих болельщиков и возможно сдвинуться со дна турнирной таблицы.

23 августа « ФК Париж» крупно проиграл на выезде «Марселю» (2:5), а ранее минимально уступил на выезде «Анже» (0:1).

«Мец»

«Мец» находится в идентичной ситуации с нынешним соперником и также нуждается в баллах. Коллектив имеет подавляющее преимущество в последних личных встречах, но в Лиге 1 у клубов будет совершенно другой настрой. Гости настраиваются на тяжелую борьбу и хотят как минимум не проиграть прямому конкуренту в турнирной таблице.

23 августа «Мец» крупно проиграл на выезде «Лиону» (0:3) и минимально уступил «Страсбуру» на своем поле (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит « ФК Париж» – 1.75

Ничья – 3.9

Победит «Мец» – 4.5

Статистика

Четыре из пяти последних матчей « ФК Париж» завершились исходом «обе забьют»

Девять из десяти последних матчей «Меца» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Мец» выиграл четыре из пяти последних встреч с « ФК Париж»

Прогноз