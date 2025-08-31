«Дженоа» – «Ювентус»: прогноз и ставка от БК Pinnacle888

1756637607

сегодня, 13:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Дженоа» – «Ювентус», который состоится 31 августа 2025 года.

«Дженоа»

Клуб из Генуи в первом туре нового сезона добился ничейного результата и намерен дальше набирать баллы уже на старте сезона, чтобы потом не оказаться в роли догоняющих. «Дженоа» уже во втором туре принимает «Ювентус» и рассчитывает набрать очки, ведь «старая синьора» в последние годы часто допускает осечки в подобных поединках, поэтому односторонней игры точно не стоит ждать.

23 августа «Дженоа» поделил очки с «Лечче» (0:0), а 15 числа в кубке Италии оказался сильнее «Виченца Виртус» (3:0).

«Ювентус»

«Ювентус» провел несколько контрольных поединков, а потом начал новый сезон с домашней победы. Сейчас сложно сказать в какой форме находится туринский клуб, ведь нужно больше официальных поединков, чтобы понять на что команда претендует. В любом случае, «зебры» являются фаворитом этой встречи и будут играть первым номером.

24 августа «Ювентус» обыграл на своем поле «Парму» (2:0), а 16 числа одолел на выезде «Аталанту» в товарищеской игре (2:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Дженоа» – 5.1

Ничья – 3.4

Победит «Ювентус» – 1.85

Статистика

«Ювентус» выиграл четыре последних матча подряд во всех турнирах

Четыре из пяти домашних матчей «Дженоа» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Старая синьора» выиграла два из пяти последних матча с «Дженоа»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.4. Предполагаем, что хозяева хорошо войдут в игру и не дадут много создать «Ювентусу», поэтому поединок вполне вероятно закончится ничейным результатом.