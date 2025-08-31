«Торино» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1756638705

сегодня, 14:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» – «Фиорентина», который состоится 31 августа 2025 года.

«Торино»

«Торино» начал новый сезон с разгромного поражения, а эксперты уже давно не ждут от этого клуба прорыва и высокой конкуренции. На своем поле команда принимает «Фиорентину» и постарается воспользоваться усталостью команды после матча Лиги конференций. Для хозяев важно набрать первые очки, а если удастся победить, то и вовсе продвинуться вверх на несколько позиций.

25 августа «Торино» проиграл на выезде «Интеру» (0:5), а 18 августа в кубке Италии обыграл «Модену» (1:0).

«Фиорентина»

«Фиорентина» подарила своим болельщиком около получаса переживаний за место в Лиге конференций, но все-таки справилась со своим соперником и теперь попробует сосредоточиться на чемпионате Италии. Команда из Флоренции после первого тура набрала один балл и постарается уже в выездной игре с «Торино» набрать больше, чтобы не отставать от конкурентов.

28 августа «Фиорентина» одержала волевую победу в Лиге конференций над «Полесьем» (3:2), а ранее сыграл вничью с «Кальяри» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Торино» – 3.45

Ничья – 3.15

Победит «Фиорентина» – 2.35

Статистика

«Торино» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из четырех последних встреч «Фиорентины» закончились исходом «обе забьют»

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Фиорентину», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.35. Предполагаем, что «Торино» на данный момент очень слаб и не готов конкурировать с более сильными соперниками. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей.