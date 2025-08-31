«Торино» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» – «Фиорентина», который состоится 31 августа 2025 года.
«Торино»
«Торино» начал новый сезон с разгромного поражения, а эксперты уже давно не ждут от этого клуба прорыва и высокой конкуренции. На своем поле команда принимает «Фиорентину» и постарается воспользоваться усталостью команды после матча Лиги конференций. Для хозяев важно набрать первые очки, а если удастся победить, то и вовсе продвинуться вверх на несколько позиций.
25 августа «Торино» проиграл на выезде «Интеру» (0:5), а 18 августа в кубке Италии обыграл «Модену» (1:0).
«Фиорентина»
«Фиорентина» подарила своим болельщиком около получаса переживаний за место в Лиге конференций, но все-таки справилась со своим соперником и теперь попробует сосредоточиться на чемпионате Италии. Команда из Флоренции после первого тура набрала один балл и постарается уже в выездной игре с «Торино» набрать больше, чтобы не отставать от конкурентов.
28 августа «Фиорентина» одержала волевую победу в Лиге конференций над «Полесьем» (3:2), а ранее сыграл вничью с «Кальяри» (1:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Торино» – 3.45
- Ничья – 3.15
- Победит «Фиорентина» – 2.35
Статистика
- «Торино» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Три из четырех последних встреч «Фиорентины» закончились исходом «обе забьют»
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Фиорентину», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.35. Предполагаем, что «Торино» на данный момент очень слаб и не готов конкурировать с более сильными соперниками. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей.