«Бетис» – «Атлетик»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

1756641580

сегодня, 14:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Бетис» – «Атлетик», который состоится 31 августа 2025 года.

«Бетис»

«Бело-зеленые» набрали пять очков за три матча, что можно назвать средним результатом. Команда хочет бороться за Лигу чемпионов, но часто допускает ничьи, что плохо отражается на положении в турнирной таблице. В поединке с «Атлетик» Бильбао на своем поле хозяева будут стараться не дать много пространства сопернику в контратаках, ведь гости умеют играть вторым номером и не раз это показывали.

27 августа «Бетис» сыграл вничью с «Сельтой» (1:1), а 22 числа на своем поле обыграл «Алавес» (1:0).

«Атлетик»

«Атлетик» может быть доволен собой, ведь набрал максимальные шесть очков в двух турах Ла Лиги. Команда в очередной раз будет бороться за место в Лиге чемпионов по итогу сезона, поэтому уже сейчас «заготавливает фундамент» для будущих сражений. В игре на выезде с «Бетисом» гости рассчитывают на очки, но удастся ли победить, пока представить довольно сложно.

25 августа «Атлетик» минимально обыграл «Райо Вальекано» (1:0), а ранее оказался сильнее «Севильи» (3:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Бетис» – 3.15

Ничья – 3.25

Победит «Атлетик» – 2.45

Статистика

«Атлетик» проиграл шесть из восьми последних поединков во всех турнирах

Семь из восьми домашних поединков «Бетиса» закончились исходом «обе забьют»

Две последние личные встречи между клубами завершились ничьими

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.25. В большинстве поединок между клубами на поле идет примерно равный футбол и в этот раз вполне вероятно, что команды не смогут определить победителя.