«Эспаньол» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Эспаньол» – «Осасуна», который состоится 31 августа 2025 года.
«Эспаньол»
Чемпионат только начался, а «Эспаньол» уже отметился громкой победой. В целом, после двух туров у команды в активе четыре балла, что достаточно неплохо. В очередной игре Ла Лиги коллектив принимает «Осасуну» и рассчитывает еще на одну победу, если удастся найти подходы к воротам соперника и при этом не пропустить быстрый гол, который мог бы помешать всем планам.
24 августа «Эспаньол» сыграл вничью с «Реалом» Сосьедад (2:2), а 17 числа была одержана домашняя победа над «Атлетико» (2:1).
«Осасуна»
«Осасуна» сыграла два низовых матча с противоположным исходом и логично предположить, что после двух туров в ее активе три балла. Команда в прошлом сезоне неплохо показывала себя, но не хватило стабильности, а в этом до конца сложно представить, как будет играть команда Гонсалеса. Наверняка в выездной игре для гостей будет удовлетворительным любой результат, кроме поражения.
24 августа «Осасуна» на своем поле обыграла «Валенсию» (1:0), а 19 числа на выезде уступила мадридскому «Реалу» (0:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Эспаньол» – 2.35
- Ничья – 3.25
- Победит «Осасуна» – 3.3
Статистика
- «Эспаньол» не проигрывает уже девять поединков подряд во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей «Осасуны» на выезде завершились ничейными результатами
- Восемь последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Команды практически всегда в последнее время играют низовые поединки, и эта встреча наверняка не станет исключением.