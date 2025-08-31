«Эспаньол» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1756646630

сегодня, 16:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Эспаньол» – «Осасуна», который состоится 31 августа 2025 года.

«Эспаньол»

Чемпионат только начался, а «Эспаньол» уже отметился громкой победой. В целом, после двух туров у команды в активе четыре балла, что достаточно неплохо. В очередной игре Ла Лиги коллектив принимает «Осасуну» и рассчитывает еще на одну победу, если удастся найти подходы к воротам соперника и при этом не пропустить быстрый гол, который мог бы помешать всем планам.

24 августа «Эспаньол» сыграл вничью с «Реалом» Сосьедад (2:2), а 17 числа была одержана домашняя победа над «Атлетико» (2:1).

«Осасуна»

«Осасуна» сыграла два низовых матча с противоположным исходом и логично предположить, что после двух туров в ее активе три балла. Команда в прошлом сезоне неплохо показывала себя, но не хватило стабильности, а в этом до конца сложно представить, как будет играть команда Гонсалеса. Наверняка в выездной игре для гостей будет удовлетворительным любой результат, кроме поражения.

24 августа «Осасуна» на своем поле обыграла «Валенсию» (1:0), а 19 числа на выезде уступила мадридскому «Реалу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Эспаньол» – 2.35

Ничья – 3.25

Победит «Осасуна» – 3.3

Статистика

«Эспаньол» не проигрывает уже девять поединков подряд во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Осасуны» на выезде завершились ничейными результатами

Восемь последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Команды практически всегда в последнее время играют низовые поединки, и эта встреча наверняка не станет исключением.