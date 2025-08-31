«Лацио» – «Верона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1756647224

сегодня, 16:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Верона», который состоится 31 августа 2025 года.

«Лацио»

«Лацио» вполне закономерно проиграл первый тур нового сезона Серии А, ведь сыграл хуже своего оппонента. Теперь римский клуб попробует уже на своем поле набрать первые очки и возможность этого велика, ведь он встречается с нестабильной «Вероной». Коллектив нуждается в победе больше в психологическом плане, ведь домашняя осечка с не самым сильным соперником может привести к более серьезным проблемам с результатами в дальнейшем.

24 августа «Лацио» проиграл на выезде «Комо» (0:2), а 16 числа в товарищеской встрече одолел «Атромитос» (2:0).

«Верона»

«Верона» уже в первом туре смогла зацепить выездную ничью, что можно считать приемлемым результатом. Тем не менее, команде нужно быть более собранной и готовой к борьбе не только с равными по силе командами, но и с грандами итальянского футбола, чтобы держаться в безопасности от зоны вылета и не заставлять переживать болельщиков. Гости постараются как минимум не проиграть в Риме, что уже будет плюсом.

25 августа «Верона» поделила очки с «Удинезе» (1:1), а 18 числа лишь в серии пенальти прошла в кубке Италии «Аудаче Чериньола» (2:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Лацио» – 1.57

Ничья – 4

Победит «Верона» – 6.7

Статистика

«Верона» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести домашних матчей «Лацио» закончились исходом «обе забьют»

«Верона» проиграла «Лацио» три последних поединка подряд

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.57. Команда из столицы Италии понимает важность предстоящего поединка и наверняка сможет 1-2 раза поразить ворота «Вероны».