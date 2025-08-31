«Кельн» – «Фрайбург»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

1756647905

сегодня, 16:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Кельн» – «Фрайбург», который состоится 31 августа 2025 года.

«Кельн»

«Козлы» вернулись в Бундеслигу на радость многочисленным болельщикам клуба и начали новый сезон с победы. Тем не менее, «Кельну» нельзя пребывать в эйфории, а надо тур за туром доказывать свою силу, чтобы оставаться в элитном дивизионе Германии и больше его не покидать. В домашней игре с «Фрайбургом» хозяева готовы бороться за результат, а в случае победы подняться вверх по турнирной таблице, хоть и такой ранней.

24 августа «Кельн» на выезде одолел «Майнц» (1:0), а 17 августа в кубке Германии оказался сильнее «Регенсбурга» (2:1).

«Фрайбург»

«Фрайбург» за последние 4-5 сезонов стал очень крепкой командой, которая часто претендует даже на места в Лиге чемпионов, но больше выступает в Лиге Европы. Тем не менее, команда проиграла на своем поле стартовый тур и хочет как можно быстрее реабилитироваться. «Кельн» не видится самым сильный соперником в чемпионате, но заслуживает уважения и качественной подготовки.

23 августа «Фрайбург» проиграл «Аугсбургу» (1:3), а 16 числа переиграл в кубке Германии «Лотте» (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Кельн» – 2.55

Ничья – 3.45

Победит «Фрайбург» – 2.8

Статистика

«Кельн» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних поединков «Фрайбурга» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Фрайбург» выиграл три из пяти встреч с «Кельном» за последнее время

Прогноз

Поставить на победу «Кельна», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.55. Хозяева находятся в отличной форме и в данный момент они вполне могут одержать домашнюю победу над «Фрайбургом».