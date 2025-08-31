«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва: прогноз и ставка от БК Pinnacle

1756650458

сегодня, 17:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва, который состоится 31 августа 2025 года.

«Динамо» Махачкала

За шесть туров махачкалинское «Динамо» смогло набрать лишь пять очков, что определило команду в зону вылета. Клуб отстает от одноименного клуба из Москвы и нынешнего соперника всего на три пункта, однако рассчитывать на победу даже на своем стадионе для хозяев будет очень непросто. Тем не менее, шансы будут у обоих коллективов, а решит все более лучшая реализация моментов одного из них.

27 августа «Динамо» Махачкала переиграло «Ростов» в кубке России (3:1), а 23 числа команда крупно проиграла на выезде «Зениту» (0:4).

«Динамо» Москва

«Динамо» Москва при Валерии Карпине явно не так хотело стартовать в новом сезоне РПЛ , но еще не поздно изменить ситуацию, которая пока складывается для столичной команды не лучшим образом. Клуб идет на восьмом месте с восемью баллами и отстает сразу от двух соперников на три очка без результата этого матча. Победа позволит сравняться с «Рубином» и «Спартаком» в таблице, что является лучшей мотивацией для гостей.

27 августа «Динамо» Москва проиграло по пенальти «Крыльям Советов» в кубке России (0:1), а 23 числа уверенно одолело «Пари НН» на своем поле в РПЛ (3:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Динамо» Махачкала – 3.95

Ничья – 3.6

Победит «Динамо» Москва – 1.98

Статистика

«Динамо» Махачкала выиграло лишь один матч из шести последних во всех турнирах

Московский клуб проиграл шесть из десяти последних матчей на выезде

«Динамо» Москва выиграло три из четырех матчей в основное время у «Динамо» Махачкала

Прогноз

Поставить на победу гостей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.98. Московский клуб имеет более классный подбор исполнителей и отличную статистику личных встреч, поэтому с большой вероятностью победит и в этот раз.