«Астон Вилла» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

1756651351

сегодня, 17:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» – «Кристал Пэлас», который состоится 31 августа 2025 года.

«Астон Вилла»

Команда из Бирмингема не очень удачно начала сезон и набрала лишь один балл в двух стартовых турах АПЛ . «Астон Вилла» еще не забивала в новом чемпионате, поэтому в домашней встрече с «Кристал Пэлас» у хозяев есть много незакрытых проблем и задач. Еще одна потеря очков в третьем туре подряд наверняка повлияет и в дальнейшем на целый сезон.

23 августа «Астон Вилла» на выезде проиграла «Брентфорду» (0:1), а 16 числа не выявила победителя в игре с «Ньюкасл Юнайтед» (0:0).

«Кристал Пэлас»

Прошлый сезон стал выдающимся для команды, ведь победа в кубке Англии стал первым серьезным трофеем в истории клуба. Кроме того, «Кристал Пэлас» будет играть в еврокубках, но пока сосредоточится на чемпионате, где за два тура клубу удалось набрать два очка. Возможно, гости постараются сыграть более агрессивно против «Астон Виллы», которая пока не может найти себя в новом сезоне.

28 августа «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Фредрикстад» в Лиге конференций (0:0), а 24 числа поделил очки в чемпионате с «Ноттингем Форест» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Астон Вилла» – 2

Ничья – 3.5

Победит «Кристал Пэлас» – 3.95

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» в основное время завершились ничьими

«Астон Вилла» выиграла девять домашних матчей из десяти последних во всех турнирах

Шесть последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Астон Виллы», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2. Команда показывает на своем поле очень высокие результаты и в этом матче будет иметь большие шансы на победу.