«Астон Вилла» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» – «Кристал Пэлас», который состоится 31 августа 2025 года.
«Астон Вилла»
Команда из Бирмингема не очень удачно начала сезон и набрала лишь один балл в двух стартовых турах АПЛ. «Астон Вилла» еще не забивала в новом чемпионате, поэтому в домашней встрече с «Кристал Пэлас» у хозяев есть много незакрытых проблем и задач. Еще одна потеря очков в третьем туре подряд наверняка повлияет и в дальнейшем на целый сезон.
23 августа «Астон Вилла» на выезде проиграла «Брентфорду» (0:1), а 16 числа не выявила победителя в игре с «Ньюкасл Юнайтед» (0:0).
«Кристал Пэлас»
Прошлый сезон стал выдающимся для команды, ведь победа в кубке Англии стал первым серьезным трофеем в истории клуба. Кроме того, «Кристал Пэлас» будет играть в еврокубках, но пока сосредоточится на чемпионате, где за два тура клубу удалось набрать два очка. Возможно, гости постараются сыграть более агрессивно против «Астон Виллы», которая пока не может найти себя в новом сезоне.
28 августа «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Фредрикстад» в Лиге конференций (0:0), а 24 числа поделил очки в чемпионате с «Ноттингем Форест» (1:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Астон Вилла» – 2
- Ничья – 3.5
- Победит «Кристал Пэлас» – 3.95
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» в основное время завершились ничьими
- «Астон Вилла» выиграла девять домашних матчей из десяти последних во всех турнирах
- Шесть последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Астон Виллы», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2. Команда показывает на своем поле очень высокие результаты и в этом матче будет иметь большие шансы на победу.