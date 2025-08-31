«Интер» – «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1756654535

сегодня, 18:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Удинезе», который состоится 31 августа 2025 года.

«Интер»

Миланский клуб добился самой крупной победой в первом туре Серии А и стремится выбиться в лидеры как можно быстрее. Очень громких трансферов «Интер» не сделал, но имеет вполне боеспособный состав для борьбы за золотые медали. В игре с «Удинезе» хозяева являются большими фаворитами и должны побеждать, если не создадут себе сами проблем.

25 августа «Интер» разгромил на своем поле «Торино» (5:0), а в товарищеской игре 16 числа обыграл «Олимпиакос» (2:0).

«Удинезе»

Команда из Удине считается середняком Серии А и пока что бороться за высокие места она не готова. Тем не менее, в отдельном поединке «Удинезе» может создать проблемы любой команде в Италии. Шансов набрать очки в Милане у гостей не так много, однако если коллектив получит шанс зацепиться за баллы, то вполне может его использовать и оставить «Интер» как минимум без победы.

25 августа «Удинезе» сыграл вничью с «Вероной» (1:1), а 18 числа команда в кубке Италии справилась с «Каррарезе» (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Интер» – 1.3

Ничья – 5.6

Победит «Удинезе» – 11

Статистика

«Интер» выиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах

«Удинезе» выиграл пять последних матчей подряд на выезде

Семь из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.67. Команды часто играют между собой результативно и в этот раз предполагаем, что зрители увидят сразу несколько мячей.