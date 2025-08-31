«Лион» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1756655236

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» – «Марсель», который состоится 31 августа 2025 года.

«Лион»

«Лион» радует своих болельщиков в Лиге 1 двумя победами на старте, хотя участие команды в элитном дивизионе было под большим вопросом. Тем не менее, коллектив отлично стартовал и готов продолжать бороться за место в группе лидеров. В домашней игре с «Марселем» от хозяев ждут красивой игры и как минимум одного балла, а лучше победы, которая не позволит оторваться вперед « ПСЖ ».

23 августа «Лион» обыграл на своем поле «Мец» (3:0), а 16 числа на выезде с трудом справился с «Лансом» (1:0).

«Марсель»

«Марсель» уже успел обзавестись поражением на старте сезона и за два тура набрал лишь три очка. Тем не менее, весь сезон впереди и сильно переживать поэтому поводу не стоит. В игре на выезде с набравшим ход «Лионом» от гостей потребуется максимальная концентрация, чтобы рассчитывать на приемлемый результат, который сейчас так нужен клубу.

23 августа «Марсель» крупно обыграл «Париж» (5:2), а 15 числа уступил на выезде «Ренну» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Лион» – 2.85

Ничья – 3.5

Победит «Марсель» – 2.5

Статистика

«Лион» проиграл два из десяти последних поединков во всех турнирах

Три из пяти последних выездных матчей «Марселя» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Марсель» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Лиона»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что встреча будет интересной, результативной и станет настоящим украшением третьего тура Лиги 1.