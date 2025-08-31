«Райо Вальекано» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1756657933

сегодня, 19:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Райо Вальекано» – «Барселона», который состоится 31 августа 2025 года.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» успешно прошел квалификацию в Лигу конференций и старается не отставать в чемпионате Испании. На данный момент мадридский клуб набрал три очка за два тура и в третьей игре принимает на своем поле чемпиона Испании. Хозяева имеют опыт побед над каталонцами на своем стадионе и постараются удивить соперника, а своих болельщиков порадовать результатом.

28 августа «Райо Вальекано» справился с «Неманом» в Лиге конференций (4:0), а 25 числа команда уступила на выезде «Атлетику» Бильбао (0:1).

«Барселона»

Подопечные Ханси Флика смогли победить в двух встречах, хотя в одной и вовсе проигрывали в два мяча. Тем не менее, «сине-гранатовые» имеют проблемы в некоторых линиях и не выглядят практически неуязвимыми. В игре с «Райо Вальекано» гостям точно придется непросто, поэтому потеря очков вполне может случится и это не станет сенсацией.

23 августа «Барселона» на выезде одолела «Леванте» (3:2), а 16 числа оказалась сильнее «Мальорки» (3:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Райо Вальекано» – 7

Ничья – 5.2

Победит «Барселона» – 1.42

Статистика

«Барселона» выиграла девять из десяти последних встреч во всех турнирах

«Райо Вальекано» сыграл вничью в пяти из восьми последних встречах на своем поле

«Барселона» выиграла три из пяти последних матчей с «Райо Вальекано» при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны» во втором тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что в первой половине игры у гостей будут проблемы, но во второй тайм останется за каталонским клубом.