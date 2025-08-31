«Бари» – «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1756658744

сегодня, 19:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии В «Бари» – «Монца», который состоится 31 августа 2025 года.

«Бари»

«Бари» не хватило в прошлом сезоне всего четыре очка, чтобы попасть в зону плей-офф и побороться за выход в Серию А. Сейчас команда настроена на более высокие места, однако в первом туре нового сезона не смогла набрать очков. В домашней игре с «Монцой», которая вернулась из элитного дивизиона, «петухам» проще точно не будет, ведь соперник рвется обратно и не хочет задерживаться во второй лиге.

24 августа «Бари» проиграл на выезде «Венеции» (1:2), а 17 числа команда уступила «Милану» в рамках кубка Италии (0:2).

«Монца»

«Монца» провела очень слабый сезон в Серии А и заслуженно вылетела во второй дивизион, однако намерена вернуться уже по окончанию этого футбольного года. Клуб набрал первые три очка и уверен в своих силах перед поединком с «Бари». Победа позволит гостям держаться вверху турнирной таблицы и продолжать бороться за повышение в классе.

23 августа «Монца» обыграла на своем поле «Мантову» (1:0), а 17 числа уступила в кубке Италии «Фрозиноне» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Бари» – 3.05

Ничья – 3

Победит «Монца» – 2.55

Статистика

«Монца» выиграла и проиграла по пять поединков из десяти во всех турнирах

«Бари» выиграла пять из семи домашних матчей во всех турнирах

В единственной встрече между клубами сильнее оказалась «Монца» (1:0)

Прогноз

Поставить на победу «Монцы», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.55. Предполагаем, что гости смогут одержать важную победу и начнут формировать группу лидеров Серии В.