«Гранада» – «Мирандес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 20:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Сегунды «Гранада» – «Мирандес», который состоится 31 августа 2025 года.

«Гранада»

«Гранада» проиграла оба матча Сегунды на старте сезона и кажется, что команда не готова бороться за повышение в классе, чего так ждут болельщики. Коллектив принимает на своем поле такого же неудачника стартовых туров в лице «Мирандес» и попробует с прямым конкурентов из низов турнирной таблицы бороться за первые очки в Сегунде.

22 августа «Гранада» проиграла на выезде «Эйбару» (0:3), а 16 числа команда уступила «Депортиво» (1:3).

«Мирандес»

«Мирандес» находится в такой же ситуации, как и «Гранада» и в личной встрече с ней играет на выезде. Это еще больше осложняет ситуацию для гостей, ведь соперник будет крайне мотивирован на победу и если он ее добудет, то оторвется на три пункта от конкурента, что вдвойне неприятно. Матч обещает быть напряженным и интересным, не оставив болельщиков равнодушными.

23 августа «Мирандес» проиграл «Уэске» на своем поле (0:1), а ранее с тем же счетом проиграл на выезде «Кадису» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Гранада» – 2.02

Ничья – 3.25

Победит «Мирандес» – 3.95

Статистика

«Гранада» проиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Мирандес» не может выиграть уже семь поединков подряд

«Гранада» выиграла три из четырех матчей у «Мирандеса»

Прогноз

Поставить на победу «Гранады», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.02. Предполагаем, что хозяева на своем поле сыграют лучше соперника и наберут важные три балла.