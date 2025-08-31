«Коринтианс» – «Палмейрас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1756661684

сегодня, 20:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч бразильской Серии А «Коринтианс» – «Палмейрас», который состоится 1 сентября 2025 года.

«Коринтианс»

«Коринтианс» имеет отрицательную разницу мячей в чемпионате и располагается лишь на 11 месте с 25 баллами. Коллектив в последнее время достаточно стабильно набирает очки, но в игре с «Палмейрасом» хозяевам далеко ничего не гарантировано. Тем не менее, поединок имеет яркую вывеску и привлекает внимание большого количества любителей футбола, поэтому скучно зрителям не должно быть.

28 августа «Коринтианс» обыграл на выезде «Атлетико Паранаэнсе» (1:0), а 24 числа справился с «Васко да Гама» (3:2).

«Палмейрас»

«Палмейрас» является более стабильным клубом в последние годы, чем его оппонент и заслуженно занимает высокое третье место в турнирной таблице. В активе недавнего участника КЧМ 2025 42 балла и отставание от «Фламенго» в четыре пункта при одной игре в запасе. Гости побеждают в последних поединках и надеются в этом матче продлить приятную для себя серию, чтобы навязать борьбу лидеру.

26 августа «Палмейрас» крупно обыграл на своем поле «Спорт Ресифи» (3:0) и поделил очки с «Университарио» (0:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Коринтианс» – 3.5

Ничья – 3.05

Победит «Палмейрас» – 2.25

Статистика

Пять из шести последних матчей «Коринтианса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Палмейрас» проиграл два из десяти последних встреч на выезде

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Палмейраса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что более успешные гости в этом матче выполнят свою задачу и забьют несколько мячей в ворота «Коринтианса», добыв три балла в копилку турнирной таблицы.