«Коринтианс» – «Палмейрас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч бразильской Серии А «Коринтианс» – «Палмейрас», который состоится 1 сентября 2025 года.
«Коринтианс»
«Коринтианс» имеет отрицательную разницу мячей в чемпионате и располагается лишь на 11 месте с 25 баллами. Коллектив в последнее время достаточно стабильно набирает очки, но в игре с «Палмейрасом» хозяевам далеко ничего не гарантировано. Тем не менее, поединок имеет яркую вывеску и привлекает внимание большого количества любителей футбола, поэтому скучно зрителям не должно быть.
28 августа «Коринтианс» обыграл на выезде «Атлетико Паранаэнсе» (1:0), а 24 числа справился с «Васко да Гама» (3:2).
«Палмейрас»
«Палмейрас» является более стабильным клубом в последние годы, чем его оппонент и заслуженно занимает высокое третье место в турнирной таблице. В активе недавнего участника КЧМ 2025 42 балла и отставание от «Фламенго» в четыре пункта при одной игре в запасе. Гости побеждают в последних поединках и надеются в этом матче продлить приятную для себя серию, чтобы навязать борьбу лидеру.
26 августа «Палмейрас» крупно обыграл на своем поле «Спорт Ресифи» (3:0) и поделил очки с «Университарио» (0:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Коринтианс» – 3.5
- Ничья – 3.05
- Победит «Палмейрас» – 2.25
Статистика
- Пять из шести последних матчей «Коринтианса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Палмейрас» проиграл два из десяти последних встреч на выезде
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Палмейраса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что более успешные гости в этом матче выполнят свою задачу и забьют несколько мячей в ворота «Коринтианса», добыв три балла в копилку турнирной таблицы.