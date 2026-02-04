«Бёрнли» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770214168

вчера, 17:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Бёрнли» – «Вест Хэм», который состоится 7 февраля 2026 года.

«Бёрнли»

«Бёрнли» остается в зоне вылета и с каждым туром надежда остаться в АПЛ тает, ведь команда набрала лишь 15 баллов и даже нынешнему сопернику уступает пять пунктов, а до безопасной 17 позиции и вовсе 11 очков. В домашней игре с прямым конкурентом от хозяев ждут победы, которая позволит сократить отставание до двух очков и остаться в борьбе за выживание.

2 февраля «Бёрнли» проиграл «Сандерленду» (0:3), а 24 числа команда сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» набирают форму и у болельщиков появилась надежда на то, что клуб сможет догнать конкурентов и сохранить своем место. Однако для этого важно обыгрывать в этой игре «Бёрнли», которого можно заодно «отсечь» от себя в турнирной таблице АПЛ . Победа гостей наверняка позволит им сократить отставание и с большей вероятностью оставит две команды без особых шансов спастись на следующий сезон.

31 января «Вест Хэм» все-таки уступил на выезде «Челси» (2:3), а 24 января обыграл «Сандерленд» (3:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Бёрнли» – 3.35

Ничья – 3.5

Победит «Вест Хэм» – 2.12

Статистика

Пять последних матчей «Вест Хэма» завершились исходом «обе забьют»

«Бёрнли» выиграл два из десяти последних матчей на своем поле

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьей при двух победах «Вест Хэма»

Прогноз

Поставить на победу «Вест Хэма», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.12. В игре гостей видно больше конструктива, поэтому есть вероятность, что у них получится превзойти на выезде соперника и набрать три балла.