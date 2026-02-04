«Бёрнли» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Бёрнли» – «Вест Хэм», который состоится 7 февраля 2026 года.
«Бёрнли»
«Бёрнли» остается в зоне вылета и с каждым туром надежда остаться в АПЛ тает, ведь команда набрала лишь 15 баллов и даже нынешнему сопернику уступает пять пунктов, а до безопасной 17 позиции и вовсе 11 очков. В домашней игре с прямым конкурентом от хозяев ждут победы, которая позволит сократить отставание до двух очков и остаться в борьбе за выживание.
2 февраля «Бёрнли» проиграл «Сандерленду» (0:3), а 24 числа команда сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).
«Вест Хэм»
«Молотобойцы» набирают форму и у болельщиков появилась надежда на то, что клуб сможет догнать конкурентов и сохранить своем место. Однако для этого важно обыгрывать в этой игре «Бёрнли», которого можно заодно «отсечь» от себя в турнирной таблице АПЛ. Победа гостей наверняка позволит им сократить отставание и с большей вероятностью оставит две команды без особых шансов спастись на следующий сезон.
31 января «Вест Хэм» все-таки уступил на выезде «Челси» (2:3), а 24 января обыграл «Сандерленд» (3:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Бёрнли» – 3.35
- Ничья – 3.5
- Победит «Вест Хэм» – 2.12
Статистика
- Пять последних матчей «Вест Хэма» завершились исходом «обе забьют»
- «Бёрнли» выиграл два из десяти последних матчей на своем поле
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьей при двух победах «Вест Хэма»
Прогноз
Поставить на победу «Вест Хэма», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.12. В игре гостей видно больше конструктива, поэтому есть вероятность, что у них получится превзойти на выезде соперника и набрать три балла.