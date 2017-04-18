Суарес versus Левандовски. Кто зубастее?

От их голов зависит судьба «Баварии» и «Барселоны». Накануне ответных четвертьфиналов «Соккер.ру» сталкивает Роберта и Луиса. Кто лучший центрфорвард мира?

Почему именно они?

Принц Харри из «Тоттенхэма» – умница, но пусть вырастет из штанишек АПЛ. Лига Европы превращается в Лигу чемпионов, если на поле ступает нога Златана? А как только Ибрагимович уходит – на огороде опять тыквы. И крестной фее далеко за тридцать. На полном серьезе считать Агуэро сильнейшим центральным нападающим мира мешают, навскидку - Икарди, Игуаин, характер поражений «горожан» и нелидерский характер Серхио. Кавани прекрасен, по параметрам может спокойно тягаться с Луисито и Робертом. Но Эдинсон не прошел «Барселону» - шанс на победу в ЛЧ упущен.

Никто не говорит, что Суарес и Левандовски – единственные достойные центральные нападающие мира. Есть и другие. Или что они выше всех, раз пока играют в плей-офф ЛЧ – могут вылететь. Но оба - титулованные зверюги. И работают на острие «Барселоны» и «Баварии», клубов, диктующих моду. Причем профессиональная репутация у ребят куда лучше, чем у Бензема из «Реала», Игуаина из «Ювентуса», Варди из «Лестера»… Коста, Лукаку, Обамеянг, Джеко – все оступались в разное время, были спады и взлеты. А у Суареса и Левандовски как голевых машин объективно мало минусов. И раз проведут сегодня и завтра ключевые матчи ЛЧ на испанской земле – сталкиваем их лбами!

Результативность нападающих

Центральный форвард может быть полезным, если не забивает мячи? Может, но это как утешать игроков сборной России, рассказывая о поражениях Сан-Марино. Голы нужны, Суарес и Левандовски – полноценные снайперы. Их свежие результаты удобно сравнивать, поскольку оба в новых клубах с начала сезона 2014/15. И сыграли почти одинаковое количество матчей – 141 против 140.

По голам Суарес впереди со счетом 116:105. Оба прекрасны, но 0.82 гола за матч против 0.75 напоминают, что при Гвардиоле у Левандовски не сразу получилось. К слову, в ЛЧ у них счет 0.66 против 0.68 голов за игру в составе нынешних клубов – снова почти равенство, но уже первым идет поляк. При этом отмечаем, что у Суареса на статистику очень влияет прошлый сезон – 59 голов, половина от всех. А у Левандовски серия из шести сезонов свыше 25 голов. У Луиса таких лет пять, здесь он второй.

Результат: ничья. Получаются по одному баллу, средняя результативность у Луиса выше на несчастные 0.07 гола за матч, такой отрыв Роберт еще может отыграть.

Игра на напарников

Кто чаще замечает партнеров? Ответ на поверхности, если знать о взаимодействии Суареса с напарниками по «Барселоне». И помнить, что Левандовски при Анчелотти не прочь ждать мяч, а не бороться за него глубоко по схеме. Возможно, неумение создавать голы для партнеров чаще – один из редких минусов Роберта. А может это просто Суарес играет в «Барселоне», где проще занести мяч в ворота, поделившись мячом?

Тут можно спорить, а вот против фактов не попрешь – у Суареса 14 результативных передач в сезоне, у Левандовски – 5. Причем у поляка больше матчей. С учетом прошлых лет картина аналогичная. Роберт никогда не был ребенком, который отдает все игрушки тем, с кем сидит в футбольной песочнице. У Левандовски 5 ассистов за турнир – рекорд сезона в «Баварии». У Суареса показатели в Ла Лиге – 14, 16 и сейчас 12 голевых передач за чемпионат. Мощный мастер поделиться мячом!

Результат: победа Суареса. Отдаст один точный пас в будущем, а Левандовски пожадничает – будет перевес в три раза в текущем сезоне.

Психологическая стойкость

Для вратаря и центрального нападающего уверенность в себе важна, как для боксера. Нет уверенности, не любишь себя – сразу побьют. Устойчивость к давлению нельзя измерить, но можно собрать доказательства ее наличия с помощью фактов. Левандовски легко может сцепиться на тренировке с напарником по команде – были стычки с Роббеном и Боатенгом, у него еще в составе «Боруссии» хватало наглости, чтобы уничтожить «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов. И Роналду его не испугал.

Как не испугал Месси под правым боком новичка «Барселоны» Суареса. Луис, в отличие от Бензема в «Реале», поставил себя в новой команде жестко. И хотя его результативность снижает голевые показатели самого Лионеля, тот молчит. Луис – один из самых наглых нападающих мира. Уверенные симуляции, провокации, дикие выходки в пользу команды – как игра рукой на ЧМ в составе Уругвая. Суарес готов на все ради побед. В его глазах не увидишь страх. Левандовски ведет себя не так грязно, но уверенно – оба одинаковые. Суареса держат в рамках все близкие, а Роберт может в магазин за хлебом на вертолете слетать – было уже и такое.

Результат: ничья. Важный пункт, поскольку вспомним слова Погба о Златане – бравада и игра в «зверя» помогают шведу на поле. Луис и Роберт, если встретите их в фазе «я самый крутой форвард в мире», могут показаться вам заносчивыми.

Игра головой и физика

Если не считать, как хорошо Суарес может сыграть руками на втором этаже, то в важной для центрального нападающего категории победу получает Роберт. У поляка голов головой больше, чем более слабой левой. У Луиса – левой ногой чуть больше мячей, чем головой. Даже плеймейкеры, вроде Кака, нередко жаловались на проблемы с игрой на втором этаже. А для наконечника в схеме умение бороться наверху – в числе главных качеств. Причем не думайте, что у поляка физический перевес, он выше всего на три сантиметра.

Странно даже, всегда кажется, что Левандовски очень высокий парень, а на самом деле всего 185 сантиметров, как у Роналду, например. Роберт не прыгает настолько высоко, но почти так же хорош в верховой борьбе, как португалец. Он в шесть раз чаще выигрывает верховые мячи, чем Суарес. Учитываем, что Луису из-за стиля «Барселоны» надо меньше бить головой по мячу и чаще бегать, но Левандовски во всем не хуже. Суарес при контактной борьбе скорее выберет падение, а Левандовски может устоять на ногах.

Результат: победа Левандовски. По голам головой превосходит Суареса, и по единоборствам на любом этаже сильнее Луиса, хотя отмечаем – уругваец реже теряет мяч, хотя его чаще обыгрывают защитники.

Выступления за сборные

Интересно, в Уругвае есть культ Суареса по аналогии с культом Левандовски в Польше? На матчи «Реала» могут приезжать целые польские делегации, Роберт – невероятно популярный в стране человек, звезда. Хотя на Евро-2016 Левандовски сыграл спорно. Команде очень тактически и физически помогал, но забил лишь один мяч. То есть было много черновой работы и мало того, за что его хвалят в «Баварии».

У Суареса в прошлом году 8 матчей за сборную и 3 забитых мяча – отвечал за ничьи 2:2 в отборе. У Роберта по дороге в Россию на ЧМ-18 8 голов из 13 в группе Польши – 62 %. Его команда уверенно идет первой. Никаких скандалов не замечено. Поляки не проигрывали, взяли 4 победы при одной ничьей, и центральный нападающий – ключевая фигура в сборной. У Суареса скачки в Уругвае то вверх, то вниз. Левандовски в этом смысле стабильнее.

Результат: победа Левандовски. В пяти матчах забил восемь голов в отборе к чемпионату мира, и ему не привыкать выступать так успешно. Суарес для Уругвая столько голевой пользы в недавнем прошлом не приносил.

Текущая форма акул

Кьеллини назвал Месси, Неймара и Суареса акулами, но Левандовски тоже определенно не добродушный дельфин, что доказывают его показатели. В десяти последних играх за «Баварию» он забил 14 голов, в том числе дубли «Шальке» и «Боруссии» из Дортмунда, а также хет-трики «Гамбургу» и «Аугсбургу». Добавим два ассиста – увидим машину по вколачиванию мячей в ворота. И хотя в матче против бывшего клуба был заменен, пропустил первую игру с «Реалом», а сегодня настраивается на выход на поле.

Что же Луис? Суарес провел невероятный прошлый год, когда только значимой игры за сборную для полноты картины не хватило. Впрочем, здесь оцениваем текущее состояние и можем зафиксировать небольшой спад у нападающего «Барселоны». Десять матчей – 7 голов и 3 голевые передачи. Неплохо, но даже фанаты каталонцев отмечают, что упасть может, забить один из многочисленных голов – тоже. Но спасти против «Депортиво» (хотя им забил), «Малаги» и «Ювентуса» не сумел. Посмотрим, как получится в ответном четвертьфинале.

Результат: победа Левандовски. Невзирая на травму, поляк крепкий и в последних десяти матчах забил в два раза больше голов. «Баварии» было проще с «Арсеналом», чем «Барселоне» с ПСЖ, но Левандовски не проигрывал «Депортиво» и «Малаге».

Общий счет. Суарес 3:5 Левандовски

Левандовски – машина, лишь в одном пункте – игра на партнеров, уступает Суаресу. А так или ничьи, или победы Роберта. Друг друга стоят. Понятно, почему они за такие клубы играют. Роберт и Луис по сумме качеств, талантов, опыта и мастерства могут считать себя главными центральными нападающими мира здесь и сейчас? Если помнить о возрасте Златана и минусах их конкурентов – вполне. Они не единственные в своем роде, но определенно на вершине.

Наличие других замечательных форвардов не отменяет актуальность разговора о поляке и уругвайце. Ведь если сегодня Роберт, а завтра – Луис, не забьют голы в ворота «Реала» и «Ювентуса», то шансы их команд на полуфинал Лиги чемпионов заметно снизятся. Возможно, Луис уже вылетел. И точно первые четвертьфиналы показали, что если закрыть Суареса и воспользоваться отсутствием Левандовски - даже «Барселона» и «Бавария» могут проиграть. Но есть вторые матчи и шанс себя проявить.