Класико, которому зачёт!

Эль Класико взбодрило фанов «Барселоны», шокировало поклонников «Реала» и оправдало самые смелые ожидания нейтральных зрителей. «Соккер.ру» резюмирует великую битву.

Оценка матча по шкале Эль Класико = 10 из 10

Десятибалльный ориентир – это то безумное Эль Класико на «Сантьяго Бернабеу», завершившееся со счетом 4:3 в пользу «Барселоны». Сегодня тоже было удаление Рамоса и решающие голы Месси, и пусть два года назад было забито на пару мячей больше, у сегодняшней встречи свои козыри. Во-первых, тогда три из семи голов стали следствием пенальти, сейчас – всё с игры. Во-вторых, интрига ярче: «Реал» отыгрывается в меньшинстве, Лео забивает победный гвоздь за 10 секунд до конца. В-третьих, здесь просто эмоции свежее, поэтому оценка максимальная. Прекрасный матч, один из лучших в клубном сезоне, а, быть может, и лучший.

Статистика подчеркивает: Класико удалось!

Удары (в створ): 22 (14) – 15 (8)

Какое-то невероятное количество попаданий в створ для противостояния такого уровня, где многое стояло на кону. Просто вдумайтесь – 22 раза мяч посылался в ворота, уму непостижимо! 10-12 точных выстрелов – это уже неплохой средний показатель для игры, а здесь в два раза больше. Если принять во внимание, что примерно 35% ударов в створ приводят к голам, сегодня был заход на восемь взятий ворот. Так что результативность, исходя из этих соображений, могла быть выше. Но за это похвалим вратарей чуть ниже.

Владение мячом: 42.6% - 57.4%

Ничего удивительного в этих цифрах нет даже просто исходя из стиля команд. А еще нужно принять во внимание тот факт, что больше трех четвертей игрового времени счет не устраивал «Барселону», что подталкивало гостей к более инициативной возне с мячом. Очевидно, не определяющий параметр, его достаточно принять как факт.

Точность передач: 85% - 89%

А вот это на самом деле космический показатель. 89% «Барсы» - это очень много, при том, что мяч не был в ногах у каталонцев 70% игрового времени. Не меньше впечатляет и показатель «Реала», который в некоторых фазах игры действовал вертикально, то есть с большим риском потерь. Такой себе «компьютерный футбол», мяч магнитом притягивало к ногам футболистов, а их удары часто приходились в створ ворот.

Кто всё решил? Герой матча. Лионель Месси = 9.5 из 10

Два гола, в том числе победный выстрел – это в протоколе и турнирной таблице. Лео, получивший локтем в губу от Марсело, как будто зарядился энергией от импровизированного «кляпа» и сыграл чуть ли не лучший матч за последние два года. Нет, дело не только в голах и главной роли в эпичной развязке, хотя это, безусловно, важно. Но голевые успехи – это следствие блестящей игры, в которой Месси творил все, что ему заблагорассудится: слаломные проходы, фирменный дриблинг (7 удачных обводок!), Лео словно не замечал соперников, встававших у него на пути. Аргентинец сегодня двигался потрясающе, причем уже с первых минут матча, когда Каземиро остановил Лионеля ценой желтой карточки, вдохновенное состояние Месси проявилось. В последнее время он нередко заигрывает в плеймейкера, а сегодня был в настроении решить игру. И сделал это изящно.

Без претензий. Вратари = Кейлор Навас и Марк-Андре тер Штеген

Шикарная работа голкиперов, безусловно, украсила Эль Класико. Все-таки голы, забытые с огромным трудом стражам, поймавшим кураж, идут по двойному тарифу. Тер Штеген отразил дюжину ударов мадридцев, его коллега справился с шестью ударами – вдвое меньше, зато эпизоды такие, где Кейлор реально спасал. Удар Пике головой после углового, попытка Суареса, наконец, еще один шанс Жерара, который мог добить «Реал» вскоре после удаления Рамоса, однако костариканец сохранил интригу, оставил свою команду в игре и заслужил не проиграть, как и коллега. Но в этом повезло только одному из двоих.

Судейство = 3 из 10

Могла быть и «единица», но бригаду арбитров спасли команды, которые ярчайшим футболом затмили слабую, неквалифицированную работу рефери. Невозможно посчитать, к кому Эрнандес Эрнандес был более благосклонен, потому что ошибался в обе стороны очень много. Общая сумма судейских огрехов столь же велика, как удовольствие от просмотра суперматча. Уже на второй минуте арбитр должен был назначать пенальти в ворота «Барселоны», потом он проморгал удар локтем Марсело в лицо Месси. Поначалу поднял планку допуска борьбы высоко, но дальше начал перестраховываться и свистел даже за игру в мяч. К ассистентам тоже порядком вопросов накопилось по офсайдам, назначению/не назначению угловых. Не скажу, что герой вчерашнего матча в Санкт-Петербурге Алексей Еськов справился бы с Класико лучше, но, пожалуй, в России есть парочка арбитров, которые отработали бы Класико сильнее Эрнандеса.

Стандартное разочарование. Доколе, Зинедин?

Зидан сегодня ошибся, выпустив Бэйла. Дело даже не в травме, хотя и в ней тоже – видимо, валлиец выходил на поле, изначально рискуя. Просто Гарет в ужасной форме в силу объективных причин, его уровень готовности не соответствовал статусу матча. Зидан выпустил имя, а не футболиста в стопроцентном состоянии. И совсем утомила слепая вера Зинедина в Бензема. Мне кто-нибудь объяснит, в чем сила этого форварда? У Карима заоблачная реализация моментов? Он способен придумать гол из ничего? Может быть, это лидер по духу, чье присутствие на поле, так сказать, «улучшает» показатели партнеров? Нет, нет и снова нет. В игре Бензема масса технического брака: то хорошая передача идет ему в пятку, то теряет на ровном месте, то не может пробить не «как получится», а хитро. Единственное, француз на самом деле совершенно не жадный нападающий и готов действовать в подыгрыше. И это качество делает его «роналдуориентированным», удобным партнером для Криштиану, следовательно, вхожим в стартовый состав, хотя там еще и кровная дружба с Зиданом наверняка играет роль. Мората, как и в матче с «Баварией», на поле снова не появился, и будет совершенно прав, уйдя из команды летом. Ладно бы выглядывал из-за спины Левандовски, Обамеянга или Суареса – можно потерпеть и чему-то научиться, но постоянно следить, как нелепо Бензема тратит игровые минуты на твоей позиции – унизительно для молодого и амбициозного футболиста.

Чемпионская гонка в Испании вспыхнула?

Безусловно, победа «Барселоны» на «Сантьяго Бернабеу» вдохнула новую жизнь в чемпионскую гонку Ла Лиги. Сейчас каталонцы вообще вышли на первое место по дополнительным показателям, но у «Реала» есть матч в запасе, хотя эта перенесенная игра – выезд в Виго, где мадридцы уже уступали в этом году в рамках Кубка Короля. В общем, формально все пока еще в руках «Мадрида», но давление возросло в разы, а календарь на финише сезона у команды Зидана тяжелый: ждут матчи с «Валенсией» и «Севильей», два выезда в суровую Галисию, Ла-Корунья и Виго. К тому же, «Реал» параллельно будет играть в полуфинале Лиги чемпионов с «Атлетико», в то время как «Барса» может сосредоточиться на чемпионате, где легко может выиграть все пять оставшихся встреч.