Уход Тошича - символ изъяна ЦСКА

У Гинера и его компаньонов есть один давний и, похоже, неисправимый минус. Прощание с Тошичем помогает «Соккер.ру» подчеркнуть слабость армейской футбольной политики.

Тошич стал не нужен ЦСКА?

ЦСКА скупыми покупками и вечным кадровым дефицитом в ожидании манны небесной из академии довел себя до состояния, когда потеря одна другой обиднее. Независимо от того, кого теряют – уважаемого фанатами легионера, как Тошич, совершившего большую глупость, как Еременко, пострадавшего из-за проблем со здоровьем, как Эльм, или недооцененного клубом, как Караваев, в каждом случае работают по одному шаблону. Стараются не замечать потерю бойца, компенсируют утрату внутренними резервами или минимальными вложениями.

И почему же у ЦСКА в таком случае нет денег, если они экономят? Дело не только в стадионе и проблемах бизнеса спонсоров за рубежом. Проблема также в том, что Тошич в тридцать лет уходит бесплатно. Не смогли подписать новый контракт, говорят об ОАЭ – причем арабы предлагают тот же оклад, что у футболиста был в Москве. Но если Зорана заберет сейчас турецкий клуб и он разорвет всех на фланге в Суперлиге, то разве можно будет оправдать такой уход? Ведь еще раз – переговоры вели, год предлагали, «двери в ЦСКА для Тошича всегда открыты» - слова Бабаева, Ганчаренко игрока не выгонял, тут все понятно.

А вот серию отказов клуба от своевременных продаж сложно объяснить. У ЦСКА нет денег еще и потому, что не умеют вовремя расставаться. Когда Зоран был в самом соку, когда за него можно было выручить хорошие деньги, в Москве по старой привычке отказались. Теперь дождались, когда пришел Ганчаренко, поменялась схема, Тошич не потянул позицию левого латераля – и не должен был, не согласился пойти на понижение оклада, пришлось расстаться. Где тут мастерство менеджеров? Тошич – одногодок Месси, зачем его в старики записывать? Уход известного футболиста бесплатно – просчет.

Гинер не умеет продавать?

Знаменитая фраза «Гинер всё купил» давно обрела налет иронии в буквальном смысле. Но крылатого выражения о талантах продающего игроков Гинера даже не существовало. ЦСКА никогда не умел вовремя отдавать игроков в клубы, где они могли бы прибавить. Дело не всегда в деньгах – за Жо, Жиркова, Мусу, Думбия, Ярошика и Красича получили много миллионов.

Беда в неготовности к новым вершинам. Кто из списка заиграл? Никто, даже Красич быстро поцапался с Конте. Шутка ли, в десятке самых дорогих продаж ЦСКА вы найдете Дуду – ушел в «Олимпиакос», и Мамаева – в «Краснодар». А на тринадцатом месте до сих пор Семак, хотя Сергей давным-давно не хавбек ПСЖ. Все настолько плохо со своевременными удачными продажами, что лишь редкие счастливчики, вроде Олича, умудряются уйти из ЦСКА на повышение, и то – транзитом через другие клубы.

В результате сам Тошич, приехавший из МЮ, теперь интересен командам из Турции и ОАЭ, а не из топ-5. И такой расклад вызывает немой вопрос. Сколько еще ЦСКА будет затягивать с продажами игроков? Как часто Бабаев будет давать интервью о том, что тем и этим никто не интересуется? У этой медали ведь две стороны. Есть еще та, что касается не возрастных, а молодых, в самом соку. Фернандес, Дзагоев, Акинфеев, тот же Еременко в разное время потеряли большие шансы.

У ЦСКА есть плохая привычка специально тормозить важные для самих футболистов трансферы. А вот глупые уходы, лишь бы хорошо заплатили – как отправка Муссы именно в «Лестер», Думбии – в «Рому», а Жиркова именно в «Челси», лоббируют. Причина известна, у Гинера есть правило, которое он недавно сам озвучил: «Для ЦСКА легче поменять тренера, чем состав». В результате происходит консервация игроков, теряют их только по графе «списание».

Почему вечно не продавать нельзя?

Знаете, как Евгений Леннорович объясняет, почему проще менять исчерпавших себя тренеров, а команды, прошедшие пик, сохранять? «Полностью делать новую команду нельзя никогда, потому что большие убытки». Гинер, безусловно, один из самых сильных, если не самый сильный президент российского клуба. Но он никогда не умел вовремя отпускать – и звезд прежних времен, и Дзагоева, Фернандеса, Еременко, а теперь вот Головина.

Клуб в таком случае не остался бы в накладе – никаких убытков, а состав обновляли и усиливали заметнее для фанатов и конкурентов. Ведь сейчас пилят сук, на котором сидят. С Тошичем расстались, расторгнув контракт после отказа серба на 30 % урезать зарплату. Но как ЦСКА поступит, когда уйдут примерно в одно время два Березуцких и Игнашевич? Им пенсия светит ой как скоро, а Гинер недавно обронил фразу, что клубу нужно, чтобы «ребята психологически переступили через большие зарплаты». То есть ветераны должны уступить, чтобы армейцы отдали деньги Головину и другим молодым, удержали их, а не теряли?

Тошич должен был отчасти оплатить контракт Жамалетдинова? Но хождение по весеннему льду до добра не доводит. Запас для маневров тает с каждым новым Тошичем. ЦСКА разбавляет состав молодежью, усиление будет точечным – опять же, слова Бабаева и Гинера, но это работа на износ. Но все было бы иначе, если бы Зорана продали года два-три тому назад в условный «Бешикташ» за семь миллионов. Или если бы не отказывали всем интересующимся хавбеком Еременко. А про Дзагоева и «Тоттенхэм» не будем – звезду сборной променяли на человека-травму.

Неумение расставаться мешает?

Спросите у Ганчаренко, который вместо того, чтобы получить левого вингера на деньги, вырученные после продажи Тошича – в тридцать лет игрок его класса стоит минимум два миллиона для Турции, чуть больше – для ОАЭ, будет ставить на юных игроков. В случае грамотных продаж могли выиграть и футболисты, и клуб. Менеджеры ЦСКА позиционировали себя как селекционных гениев, но гениев наполовину не бывает. Обратите внимание, что Тошич – часть общей системы. Из последних двадцати шести уходов из армейского состава за три трансферных окна лишь за четверых футболистов получили деньги.

Еще 16 сделок – аренды, как у Ефремова шестеро игроков ушли бесплатно, а это почти каждый четвертый. Раньше свободным агентом уступили того же Хонду – причем Кейсуке тогда ценился. Но хоть Караваев, хоть Тошич, хоть японских хавбек подтвердят - не умеют армейцы заключать сделки о продажах. А Жо, Жирков и Красич согласятся, что также не умеют готовить игроков к успехам на самом высоком уровне. И это обидно, ведь ЦСКА – многократный чемпион России, постоянный участник Лиги чемпионов, но из сезона в сезон знаем – Гинер никого не отпустил. Даже Еременко в «Рому» в прошлом году. А ведь в таком случае болезни Романа стали бы проблемой римлян!

Армейцы сами себя ограничивают. Им в конце месяца стартовать в квалификации ЛЧ, а уход Тошича подсказывает, что в составе падает количество опытных, понимающих команду и классных мастеров. Да, в отдельно взятом случае расставание читалось – из-за новой схемы Ганчаренко в три защитника и медленного спада мастера обводящих ударов. Но тут не только щемящие сердце воспоминания включаются – Зоран много лет верой и правдой служил ЦСКА, но и рациональный подход. Армейцы теряют игроков просто так, а могли расставаться с выгодой. Самому Тошичу было лучше уйти раньше, например, после гола «Локомотиву», а не сейчас. Но москвичи – семейный клуб со своими устоявшимися привычками. А привычки бывают не только хорошими.